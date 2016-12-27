Asus Chromebook bilgisayarları arasına katılacak yeni bir üye yolda gibi görünüyor. Chrome Unboxed adlı Chrome OS odaklı haber sitesinin belirttiğine göre, ASUS C302CA olarak adlandırılan ve henüz resmi duyurusu gerçekleştirilmeyen bir model yurt dışında faaliyet gösteren Newegg çevrim içi mağazasında listelendi. Böylelikle en yeni Asus Chrome OS donanımının teknik özelliklerini ve detaylarını öğrenme fırsatı buluyoruz.

Söz konusu sayfa Newegg’den fazla zaman geçmeden kaldırılmış olmasına rağmen, C302CA’nın nelere sahip olduğunu öğreniyoruz. Yakında beklenen Chrome dizüstü bilgisayarında 12.5 inç, 1080p dokunmatik ekran bulunacak. Bu ekran arkaya katlanarak 2’si 1 arada dönüştürülebilir tablet hâlini alabilecek.

2.2 GHz Intel Core m3 işlemciye sahip olacağı belirtilen bu yeni dizüstü bilgisayar da son zamanlarda birçok dizüstünde gördüğümüz gibi USB 3.0 portlarını atarak, bunların yerine tamamen USB-C’ye geçiş yapıyor. C302CA’da iki adet USB-C portu var gibi görünüyor. Buna bir de microSD kart yuvasını ekleyin. Ayrıca Newegg’de listelenen teknik özellikler arasında 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza da yer alıyor. Bilgisayarın fiyatı 499 dolar olarak veriliyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Newegg bu ürünü sitesinden kaldırmış olsa da, C302CA modeli gelecek hafta başlayacak olan CES’te büyük ihtimalle resmiyet kazanacaktır.