Apple, mağazasında sattığı neredeyse tüm USB-C kabloları ve adaptörleri için var olan indirim kampanyasını uzattı. Normalde 31 Aralık tarihinde bitmesi planlanan indirim 31 Marta kadar devam edecek.

Fiyat indirimleri kasım ayının başlarında, MacBook Pro’ların 2016 modelleri yurt dışında satışa çıkmaya başladıktan hemen sonra duyurulmuştu. MacBook Pro’nun yeni modellerinin iki veya dört adet USB-C biçiminde Thunderbolt 3 portuyla sunuluyor olması, birçok kullanıcı için elindeki mevcut cihazların ve aksesuarların yeni bilgisayarlarıyla uyumsuz olması durumunu ortaya çıkarıyor. Bu durumda kullanıcıların adaptörler edinmesi gerekiyor ki, bu da ek maliyet anlamına geliyor.

Apple, yeni MacBook veya MacBook Pro almış kullanıcıların yeni port düzenine uyum sağlamasını hızlandırmak adına sunmuş olduğu adaptörlerde önemli indirimlere gitmiş, bu şekilde onlar için yeni aksesuar alımını daha cazip hâle getirmek istemişti. Apple’ın kabloları, piyasada bulunabilecek belki de en iyi aksesuarlar olmasıyla da epey tercih edilebilir görünüyor. Fiyat indiriminin bulunması da tüketicilerin satın alma için daha hızlı ikna olmalarını sağlayacaktır.

Bu arada Apple tarafından satılan tüm üçüncü taraf USB-C ürünlerinde de yüzde 25’lik indirim uygulanıyor. Sadece Apple’ın USb-C şarj kablosunda indirim uygulanmıyor.

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