Apple Mac dizüstü bilgisayarlar uyku modundayken pil ömrünü uzatacak yeni bir yonga üzerinde çalışıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, söz konusu yonga bilgisayar uyku modundayken e-posta kontrolü ve güncelleme yüklemesi gibi basit işlemleri gerçekleştirecek. Apple hâli hazırda bu işlemleri MacBook’un ana işlemcisi üzerinden yapıyor. Bunlar için düşük güçlü bir işlemci kullanmak, Apple’ın dizüstü bilgisayarlarının pil tüketimini aşağıya çekebilir.

Söz konusu yonganın Apple’ın hâli hazırda yeni MacBook Pro’da Touch Bar’ın yönetimi için kullandığı işlemciye benzer bir yapıda olması bekleniyor. Bu nedenle Cupertino merkezli şirketinin girişimini “cesur” olarak nitelemek pek mümkün değil. Ancak Apple’ın bilgisayarlarındaki Intel işlemcileri, iPhone ve iPad’de kullandığı kendi tasarımı olan ARM tabanlı işlemcilerle değiştirmek istemediği biliniyor. Şirketin stratejisinin Mac ve ARM işlemcileri birleştirmek ve her iki yonga türünden de yararlanmak olduğu konuşuluyor.

Bloomberg’in haberine göre, söz konusu yonga ilk olarak Apple’ın yıl içinde piyasaya çıkaracağı yenilenmiş MacBook Pro’da kullanılabilir. Touch Bar’lı 13 inç MacBook Pro’nun pil ömrüne dair tartışmalar ve eleştiriler göz önüne alınınca böyle bir tercihin Apple adına yararlı olabileceği söylenebilir.

Ancak bunun bilgisayarını uzun süre boyunca fişe takmadan kullananlara nasıl bir fayda sağlayacağı şimdilik belirsiz görünüyor. Yonganın uyku modundayken işleyecek olması, bunun Apple’ın “30 gün bekleme süresi” vaadine yönelik bir hamle olduğunu düşündürüyor.

Apple Mac için hazırladığı yeni yongayı ön plana çıkarmayabilir

Bloomberg’in haberinde, Apple’ın Mac için hazırladığı yeni yonganın varlığından bahsetmeyebileceği de belirtiliyor. MacBook’larda uzun yıllardır düşük güç modu bulunduğu için şirketin böyle bir yaklaşım içinde olabileceği ifade ediliyor.