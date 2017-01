Apple‘ın iOS ve Mac uygulama mağazalarındaki kullanıcı yorumları daha fazla şekilde karşılıklı sohbete açık hâle geliyor. Apple geliştiricilere gönderdiği bilgiyle birlikte, iOS 10.3’ten itibaren gelen yorumlara cevap verebileceklerini, bu cevapların da diğer kullanıcıların görebileceği şekilde herkese açık olacağını söylüyor. Aynı yaklaşım Mac App Store için de geçerli olacak.

Şu anda geliştiricilerin uygulamalarına veya oyunlara uygulama mağazaları üzerinden gelen yorumlara doğrudan cevap verme imkanı bulunmuyor. Bu da onların yorum bırakanlarla e-posta, sosyal medya veya diğer kanallar üzerinden iletişime geçmesini gerektiriyor.

iOS 10.3 gives a standardized way for apps to show 'rate me' popups? pic.twitter.com/ZqM4sMa7uv

Ayrıca Apple son kullanıcı uygulama puanlama ve uygulamalara yorumda bulunma işlevlerini de yeniden düzenliyor. iOS 10.3 ile birlikte gelecek yenilikler arasında, uygulamadan ayrılmadan bir uygulamaya puan verebilmek olacak. Böylelikle bir uygulamaya puan vermek için App Store’a gitme zahmetinde bulunulmayacak. Hiç şüphesiz bu durum, uygulamalara verilen kullanıcı puanlarının önemli oranda artmasını sağlayacaktır. Uygulama içi puanlama deneyimi aşağıdakine benzeyecek:

@marcoarment @Jim_Lipsey Preview of what we have in store. 10.3 includes a Settings option to disable these alerts. pic.twitter.com/DXYTVdsKNM

— Calvin Chestnut (@iCalvin) January 24, 2017