Alcatel’in IFA 2016’da duyurusunu gerçekleştirdiği Shine Lite Türkiye’de satışa sunuldu. Metal ve camın birleştiği tasarımı, parmak izi sensörü ve çeşitli fotoğraf uygulamalarıyla birlikte gelen Shine Lite fiyatıyla da günümüz şartlarında bir hayli uygun görünüyor.

TCL’in belirttiğine göre günümüzün iç tasarım ve mimari akımlarından ilham alınarak tasarlanan bu telefon metal çerçeveyle 2.5D camı birleştiriyor. Telefonun kavisli yapısı kolay tutuş sağlıyor. 7.45 mm.’lik kalınlığa sahip profiliyle epey ince olan bu telefon cepte rahatlıkla taşınıyor, tek elde de rahat bir kullanım sağlıyor.

Alcatel Shine Lite Teknik Özellikleri

Alcatel Shine Lite’ın teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

5 inç, 720p LCD ekran

MediaTek MT6737 işlemci

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

256 GB’ye kadar destekli microSD

13 megapiksel arka kamera

5 megapiksel ön kamera

Alcatel Shine Lite’ın önemli özelliklerinden biri olarak kullanıcılara sayısı beşe varan farklı uygulamalar için parmak izlerini atama ve akıllı telefon bekleme modundayken bu uygulamaları anında açabilmelerine olanak tanıması gösteriliyor. Kullanıcılar parmak izi okuyucusunu kullanarak en sevdikleri uygulama ve oyunların kilidini anında açabiliyor. Ayrıca parmak izi, Safebox ile kullanıcının kişisel bilgilerini de koruyor. Bu ek güvenlik katmanı, hassas nitelikteki fotoğraflar, videolar ve belgelerin sanal bir kasada saklanmasını sağlıyor.

Arkada bulunan 13 megapiksel, çift renkli flaş lensi ile doğal aydınlatmalı ve çarpıcı görüntüler üretiyor. 5 megapiksel, flaşlı ön kamera ise öz çekimler için uygun görünüyor. Faceshow özelliği öz çekimleri kısa aralıklarla bir araya getirerek ilginç videolar oluşturuyor. Splitcatcher işlevi ise kullanıcıların farklı parçalardan güzel fotoğraf kolajları oluşturmalarını sağlıyor. Buna ek olarak Shine Lite, Alcatel’e özgü Gesture Shot özelliğine de sahip, böylelikle kullanıcılar “V” işaretini yaparak anında fotoğraf çekebiliyor.

Alcatel Shine Lite fiyatı

Alcatel Shine Lite bugün itibarıyla 999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.