ZTE Max XL 6 inç ekranıyla multimedya keyfi yaşatıyor

ZTE Max XL olarak adlandırdığı yeni telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi. ABD’de, Boost Mobile adlı bir mobil operatör tarafından sunulacak bu telefonun başlıca teknik özellikleri arasında 6 inç Full HD ekran ve Android 7.1.1 Nougat bulunuyor. Telefonun fiyatı ise sadece 130 dolar.

Bu uygun fiyatlı Android telefonunda güncel sürümün ve aynı zamanda arkada parmak izi okuyucusunun bulunması birçok tüketiciyi memnun edecektir. Şirket bu cihazın internetteki videoları izlemek veya oyun oynamak için ideal olduğunu söylese de, sadece 2 GB RAM’in bulunması bunun hızlı şekilde dolabileceğini işaret ediyor.

Her ne olursa olsun, tüketiciler gayet uygun fiyata tatmin edici kadar büyük ekranlı bir telefon sahibi olacaklar. Her ne kadar Full HD çözünürlük bu büyüklükteki ekranda bazıları için yetersiz olsa da, Max XL’in ekranı film izlemek veya internette gezinmek için yeterli alanı sunacaktır.

ZTE Max XL’de 1.4 GHz Qualcomm sekiz çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza, 128 GB’ye kadar hafızaya sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası, 3990 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, kulaklık jakı, arkada parmak izi okuyucu ve USB-C gibi başlıca özellikler bulunuyor.