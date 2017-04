Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch’ten daha fazla sattı

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Switch, geçtiğimiz ayın başında satışa sunulmuştu. Zelda Breath of the Wild tahmin edilebileceği üzere en çok satan oyun oldu. Nintendo’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’de oyunun 925 bin kopyası satıldı. Switch’in ülkedeki satış rakamı ise 906 bin oldu. Konsolun satış rakamının oyunun satış rakamının altında kalması, kulağa biraz ilginç geliyor.

Zelda: Breath of the Wild’ın Wii U versiyonu ise 1.3 milyon kopya sattı. Breath of the Wild, böylelikle Nintendo’nun bir konsol eşliğinde piyasaya sürdüğü oyunlar içinde kısa sürede en yüksek satış rakamına ulaşan oyun oldu. Oyun, Legend of Zelda serisinin de en hızlı satan oyunu unvanını ele geçirdi.

Nintendo Zelda Breath of the Wild satışları konusunda iki farklı senaryonun üzerinde duruyor

Nintendo’dan yapılan açıklamada, bazı oyuncuların Breath of the Wild’ın hem standart versiyonunu hem de kısıtlı sayıda üretilen özel versiyonunu almış olabileceği belirtildi. Şirkete göre; oyunun hayranları özel versiyonu koleksiyonları için, standart versiyonu ise oynamak için satın aldı. Bazı oyuncuların konsolu almadan önce oyunu satın almış olması da muhtemel görünüyor. Nintendo, Switch ve Breath of the Wild’in satış rakamları arasındaki farkın iki senaryodan da kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, dileyen herkesin bir Switch sahibi olmasının amaçlandığı ve bu doğruda sevkiyatın devam ettiği ifade edildi. Nintendo, mevcut mali yıl içinde 16 milyon Switch üretimi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.