Xbox One güncellemesi oyun yayınlarını bulmayı kolaylaştırıyor

Microsoft cephesinde gözler “Project Scorpio” adıyla anılan yeni Xbox’a çevrilmiş olsa da, şirket mevcut Xbox One konsolunu geliştirmeye de devam ediyor. Yayınlanan yeni Xbox One güncellemesi, yenilenmiş bir arayüzle beraber Beam üzerinden oyun yayını desteğini de getirmişti. Microsoft küçük güncellemelerle yeni özellikler sunmayı sürdürüyor.

Bu yeni özellikler çok büyük değişiklikler getirmiyor. Ancak Microsoft hepsinin kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlandığına dikkat çekiyor. Profil sayfalarına eklenen “Yayına katıl” butonu sayesinde kullanıcıların oyun yayınlarını rahatlıkla bulup izleyebilmesi, bu değişiklikler arasında öne çıkıyor. Buna ek olarak, kullanıcılar bundan böyle Etkinlik Akışı sekmelerindeki paylaşımları gizleyebilecek, filtreleyebilecek ve sabitleyebilecek.

“Grup Arıyorum” paylaşımıyla kendisine yeni oyun arkadaşları arayan Xbox One kullanıcıları, gelen başvuruları oyunlara özel istatistikler doğrultusunda değerlendirebilecek. Buna ek olarak, kullanıcılar daha önceki “Grup Arıyorum” paylaşımlarını kopyalayarak yeni bir paylaşımda bulunabilecek. Xbox One kullanıcıları, Başarılar sekmesi üzerinden kendileriyle aynı hedefe ulaşmaya çalışan kişileri de bulabilecek.

Xbox One güncellemesi ile gelen yenilikler bir süredir test ediliyordu

Microsoft, küçük olarak nitelenebilecek bu güncellemedeki özellikleri bir süredir Xbox Insiders programı içinde test ediyordu. Testleri süren kişiselleştirilebilir profil resimleri ve doğrulama gerektiren Wi-Fi ağlarına bağlanabilme gibi özelliklerin de yakında kullanıcılara ulaştırılması öngörülüyor.