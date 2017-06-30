Windows 10 AutoPilot ile kurumlara daha kolay ve hızlı yayılacak

Microsoft sonbaharda beklenen Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesiyle ilgili detayları paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak şirket, bir kurumsal bilgisayarın kurulumunu çok kolay hâle getirecek yeni bir özelliğin müjdesini verdi.

Bir şirket veya kurumdaki birden fazla PC’nin kurulumunu gerçekleştirmek bilişim departmanı ekipleri için oldukça zahmet verici ve baş ağrıtıcı olabilir, bu nedenle Microsoft söz konusu süreci kolaylaştırarak kurumları Windows 10’a çekmek için Windows AutoPilot olarak adlandırılan bir özelliği getirmeyi planlıyor.

Adından da anlaşılacağı üzere, bu özellik sayesinde yeni bir Windows 10 PC’sini kurmak otomatik olarak gerçekleştirilecek. Windows AutoPilot Dağıtım Programı olarak adlandırılan yeni bir program, PC satıcılarının bir cihazı bir organizasyona bağlamasını ve yeni bir PC’nin en hızlı şekilde hazır hâle getirilmesini mümkün kılmasını ve Intune’a katılmasını mümkün kılacak.

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Belirli ayarlar otomatik olarak uygulanabilecek, uygun kurumsal uygulamalar yüklenecek, aynı zamanda Office 365 kurulumu yapılacak. Kısacası gerekli olan tüm adımlar, en az seviyede sıkıntıyla yerine getirilecek.

AutoPilot sayesinde bir şirket çalışanı yeni bilgisayarını şirketin BT departmanından herhangi bir yardım almadan da kurabilecek. Bu oldukça cesur bir iddia olarak nitelendirilebilir.

Yeni özelliğin iş dünyasında Windows 10’un yayılması sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağı düşünülüyor. Çünkü bir şirket içinde yeni bir işletim sisteminin daha kolay şekilde dağıtımını gerçekleştirmek o şirket tarafından açık şekilde memnuniyet verici olarak karşılanacaktır.

Microsoft, Surface ekibinin şimdiden iş ortaklarıyla, bu süreci hazır hâle getirmek için çalışmaya başladığını söylüyor. Windows AutoPilot’ın bu yılın ilerleyen zamanlarında kurumsal müşterilere sunulması bekleniyor. Bu, muhtemelen Fall Creators Update sonrasında gerçekleşecek.

Sonbahardaki büyük güncelleme Windows AutoPilot Sıfırlama özelliğini de getirecek. Bu sayede makine bilinen en son kararlı çalışma durumuna hızlı ve basit şekilde geri getirilebilecek. Bu süreçte karmaşık cihaz yönetim veya Azure Active Directory ayarlarıyla uğraşmak da gerekmeyecek.

Mobil cihaz yönetimine dair yenilikler de yolda

Mobil cihaz yönetimi konusunda da yeni yeteneklerin geleceği belirtiliyor. Bunların arasında Windows Defender Uygulama Koruması, aynı zamanda temel seviye güvenlik ayarları bulunuyor. Bunlar sayesinde bir kurum veya işletme genelinde yönetilen cihazlar üzerindeki tavsiye edilen güvenlik ayarlarını dağıtmak daha kolay hâle gelecek.

Aynı zamanda Windows Güvenlik Duvarı kurallarını da bu yöntem sayesinde konfigüre etmek mümkün olacak.

Daha da fazlası Microsoft, Windows Analytics’in Cihaz Sağlık Durumu olarak adlandırabileceğimiz yeni bir özelliği içereceğini de açıkladı. Burada temel amaç bir sistemin kararlılığını ve sağlık durumunu izlemek, kullanıcının henüz farkına varmadığı potansiyel sorunları ortaya çıkarmak, bunları teşhis etmek, gelecekte çıkabilecek problemlerin ve kesintilerin önüne geçmek olacak.

AutoPilot ile birlikte bu özellik de Microsoft’un en son masaüstü işletim sistemine sıçrama yapmayı düşünenler için oldukça cezbedici olacaktır.