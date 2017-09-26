Vimeo canlı yayın araçlarını video platformuna ilk kez Vimeo Live‘ın çıkışıyla birlikte ekliyor. Müşteriler Vimeo aracılığıyla istedikleri her yerden canlı yayın yapabilecekler. Canlı yayın videoları da etkinlik bittikten hemen sonra otomatik olarak arşivlenecek. Her bir canlı yayın videosunun yanında bir sohbet sütunu da bulunacak.

Vimeo CEO’su Anjali Sud, bu yeni servisle ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde, canlı yayının bu yıl yapımcı camiasından gelen bir numaralı talep olduğunu, kendilerinin de gelişmekte olan bu ortama yeni bir kalite, rahatlık ve ustalık seviyesi getirmeye odaklandıklarını söyledi.

Ne var ki, bu özellik Vimeo’nun yapımcı kitlesinin büyük bir kısmı için kullanışlı olmayacak. Sud’un Variety‘ye söylediğine göre, Vimeo Live son tüketici seviyesinde bir ürün olmayacak. Aylık 75 dolarlık ücret bu hizmeti daha çok kurumsal bir ürün hâline getirecektir.

Söz konusu canlı yayın araçları olunca, Vimeo rakiplerinin biraz gerisinden geliyor. YouTube 2016 yılında mobil cihazdan canlı yayın özelliğini getirmişti. Facebook ve Instagram da akıllı telefonlardan canlı yayın yapmaya izin veriyor.