Ubuntu Zesty Zapus sürümüyle alfabenin sonuna geldi

Sürümlerin adlandırması konusunda belirli bir düzen izleyen tek işletim sistemi Android değil. Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu’nun da 2004’ten beri her yeni versiyonunu bir sıfat ve bir hayvandan oluşan kod adıyla nitelendiriyor. 12 yıl önce başlayan bu eğlence Canonical’ın alfabenin en son harfine ulaşmasıyla son buldu. En son Ubuntu versiyonu 17.04 Zesty Zapus olarak adlandırıldı. Daha önce de Wiley Werewolf, Hardy Heron, Saucy Salamander gibi kod adları kullanılmıştı.

Dikkatli olanlar 17 versiyonun alfabenin tüm harflerini kapsamayacağını fark etmişlerdir, ancak ilk sürüm alfabetik sıraya uygun şekilde kodlandırılmamıştı. İlk versiyon 4.10 Warty Warthog, 5.04 versiyonu Hoary Hedgehog, 5.10 versiyonu ise Breezy Badger olarak adlandırılmıştı. Ubuntu 6.06 Dapper Drake ile birlikte belirli bir düzen yakalanmaya başlanmıştı.

Canonical’ın belirttiğine göre, bu gelenek ilk sürümün yeteri kadar göz alıcı görünmeyeceği endişesini taşıyan iki geliştirici arasında bir şaka olarak başladı, bu nedenle sürüme Warty Warthog (Siğilli Yaban Domuzu) adı verildi. Ubuntu üzerinde çalışan yazılımcılar, bu sürümden sonra “domuzlar” olarak adlandırılmaya başlandı. Gelecek sürüm ise bu geleneği yaşatma çabasıyla “Hedgehog” (Kirpi) adını taşıdı. Ne var ki, yeryüzünde fazla “hog” adlı hayvan bulunmaması nedeniyle, daha sonra başka hayvanlara geçiş yapıldı.

Bundan sonraki Ubuntu sürümü hangi adı taşıyacak? Bazıları Canonical’ın alfabenin en başına döneceğini düşünüyor. Belki, işleri farklılaştırmak adına sıfatın ve adın aynı harfle başlaması şeklinde bir sistem belirlenebilir. Bazıları ise çiçeklere ve bitkilere geçiş yapılabileceğini ya da kayalar ve minerallerin kullanılabileceğini öne sürüyor. Her ne olursa olsun, bu eğlence devam edecek gibi görünüyor.