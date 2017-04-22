Twitch yeni ortaklık programıyla tüm yayıncılara kazandırmayı amaçlıyor

Twitch yeni ortaklık programıyla isteyen her yayıncının oyun oynadıkça para kazanmalarını mümkün kılıyor. YouTube’un partner programına benzer bir model geliştiren şirketin yeni sisteminden son 30 gün içinde 500 dakika yayın yapan, en az üç izleyiciyi yayınlarına sürekli olarak çekebilen ve en az 50 takipçisi olan yayıncılar yararlanabilecek.

Şirket bu program sayesinde platformdaki profesyonel yayıncıların sayısının artmasını amaçlıyor. Platform, yayınlar üzerinden geçimini sağlayan kullanıcılarını profesyonel yayıncı olarak niteliyor.

Platformun daha öncesinde de bir ortaklık programı bulunuyordu. Bu programda kanal sahipleri kanallarına abone olanların ödediği aylık ücretten ve reklam gelirinden pay alıyor. Şirket söz konusu programı daha fazla çaba gerektiren, “yoğun bir işbirliği” olarak niteliyor. Servisin ticaret ve geliştirici başarısından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ethan Evans, Twitch olarak hem büyük hem de küçük ölçekli içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı istediklerini belirtti.

Twitch ortaklık programının imkanlarını artıracak

Program kapsamında ilk olarak izleyiciler yayındaki sohbet ekranı üzerinden küçük his simgeleri satın alarak kanal sahiplerine destek olacak. Daha sonrasında abonelik, reklam geliri paylaşımı, ürün satışı gibi araçlar da programa eklenecek. Twitch programa katılmaya uygun yayıncılara davetiye gönderimine kısa süre içinde başlayacak.