Tizen 3.0 daha güçlü olacak ve ilk kez Samsung Z4 ile gelecek

Çok yakında çıkması beklenen ve dikkate değer olarak nitelendirebileceğimiz iki yeni Samsung ürünü var. Bunlardan ilki Güney Koreli şirketin çok amaçlı işletim sistemi Tizen’in en son versiyonu olan Tizen 3.0, diğeri de bu yeni işletim sistemiyle çalışacak ilk telefon olacak Samsung Z4.

Z4 ile ilgili şimdiye kadar çeşitli sızıntılar ortaya çıkmıştı, bunların arasında telefonun kullanım kılavuzu da bulunuyordu. Aslında çok heyecan verici bir cihaz beklememek gerekiyor, çünkü “Z” serisi genellikle Tizen’in ucuz ürünlerle sunulduğu ürünleri bünyesinde barındırıyor. Samsung, yıl sonuna kadar bu işletim sistemini 10 milyon akıllı telefonda sunmayı hedefliyor.

Henüz resmi duyurusu yapılmamış olan Samsung Z4’te muhtemelen 1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, 5 inç HD AMOLED ekran, çift SIM kart desteği, 4G LTE ve 2050 mAh kapasiteli pil bulunacak. En büyük özellik ise ön kameranın yanına yerleştirilmiş LED flaş olarak nitelendirilebilir. Bu arada cihazın seleflerine, örneğin yukarıda görünen Z3’e de oldukça benzediği söyleniyor.

Ne var ki, Z4 Tizen 3.0 ile çalışacak. Bu işletim sisteminin en son versiyonu için hazırlanmış olan geliştirici notlarında yazılımın bazı ilginç özellikleri kazandığı görülüyor. Khronos’un yeni Vulkan API’larını destekliyor, bu da mobil oyun tarafında önemli bir katkıda bulunacaktır. Açık kaynak tabanlı web çalışma zamanı Crosswalk ise daha düzgün bir internette gezinme deneyimi sağlayacaktır. 3.0 numaralı yeni versiyon 64-bit Intel ve ARM CPU’larına destek, bir cihazda birden fazla kullanıcının giriş yapabilmesi, S Voice üzerinden sesle kontrol gibi özellikleri de getirecek. Tabii ki, tüm bu yeni özelliklerin Z4’te bulunması beklenmiyor, ancak bu cihaz Vulkan gibi yeniliklerin bir kısmını deneyimleme imkanını sunacaktır.

TIZEN 3.0 İLE GÜVENLİK TARAFINDA ÇEŞİTLİ İYİLEŞTİRMELER DE YAPILACAK

Samsung’un Tizen’de güvenliği biraz daha dikkate aldığını da belirtmek gerekiyor. Geçen ay yayınlanan bir haberde, akıllı saatler, TV’ler ve diğer Nesnelerin İnterneti cihazlarında çalışan işletim sisteminin en az 40 adet, daha önce hiç görülmemiş açığa ev sahipliği yaptığı belirtiliyordu. Bir güvenlik araştırmacısı yazılımı “şimdiye kadar gördüğü en berbat kod” olarak tanımlamıştı. Tizen 3.0 sürüm notlarında Samsung, yazılımda kernel seviyesinde birkaç büyük değişiklik yaptığını söylüyor. Bunlar Tizen’in güvenlik problemlerini hızlı şekilde çözecek olmasa da, bir nevi ilerleme sağlamaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Samsung’un Tizen’e yararlı iyileştirmeler getirmesini görmek güzel. Ancak işletim sisteminin temel kullanışlılık ve uygulamalar gibi unsurlar bakımından Android ve iOS’in gerisinde kaldığını kabul etmek gerekiyor. Her ne olursa olsun, Tizen ilerlemeye devam ediyor.