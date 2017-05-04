Tesla Model 3 üretimine temmuz ayında başlamayı planlıyor

2017’nin ilk çeyreğine ait finans raporunu açıklayan şirketlerin arasına elektrikli otomobil üreticisi Tesla da katıldı. Şirket, yılın ilk üç ayında sevkiyatı gerçekleştirilen otomobil sayısında kendi rekorunu kırmayı başardı. 25 bin 51 otomobili sahiplerine ulaştıran Tesla, böylelikle yılın ilk yarısında 50 bin otomobil satma hedefinde başarılı olabileceğini göstermiş oldu. Tesla Model 3 üretim takvimine ilişkin son detayları da finans raporunda paylaştı.

Şirketin ana akım otomobil pazarına yönelik ilk otomobili olan Model 3’ün üretimi temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Tesla son birkaç aydır çıkış adayı Model 3 otomobillerle yazılımı geliştirmek adına yol testleri gerçekleştiriyor. 2017’de haftada 5 bin Model 3 üretmeyi planlayan Tesla, 2018’de bu rakamı haftada 10 bin araca çıkarmayı amaçlıyor.

Tesla’nın finans raporunda kullandığı ifadeler, bazı analistler tarafından endişeyle karşılandı. Investing.com sitesinin kıdemli analistlerinden Clement Thibault, finans raporundaki muğlak dilin endişe yarattığını belirtti. Thibault, “2018 içinde haftada 10 bin otomobil üretmeye başlayacağız.” cümlesinde bir tarih verilmediğini ve bunun Musk’ın 2018’de 500 bin otomobil üretme hedefine ilişkin açıklamaları için çelişkili bir durum yarattığını savundu.

Tesla’nın zararının beklenenin üstünde gerçekleşmesi de analistleri endişelendiren konular arasında yer alıyor. Şirketin hisse başına zararı 1.33 dolar olarak gerçekleşti. Analistler bu rakamın 81 cent seviyesinde olmasını öngörmüştü. Buna karşılık, Tesla 2.62 milyar dolar gelir beklentisini aşarak çeyreği 2.7 milyar dolar gelirle kapattı.

Tesla Model 3 ile ilgili beklentileri aşağıya çekmeye çalışıyor

Tesla CEO’su Elon Musk, yatırımcılara gönderdiği mektupta Model 3 ile ilgili beklentileri aşağıya çekmeye odaklanmışa benziyor. Model 3’ün Model S’in yeni ve daha gelişmiş bir versiyonu olacağına dair söylentilerin olduğunu belirten Musk, bunun doğru olmadığını belirtti. Musk, Model 3’ün daima daha uzun menzile, daha yüksek hıza, daha fazla güce, daha fazla yolcu alanına, daha fazla ekrana ve daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olacağını sözlerine ekledi.