Stephen Hawking doktora tezini internette yayınladı

Ünlü bilim adamı Stephen Hawking doktora tezini 1966’da yayınlamıştı. Hawking’in 24 yaşındayken evrene nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemli bir belge niteliği taşıyan doktora tezi, Cambridge Üniversitesi’nin web sitesi aracılığıyla merak eden herkese açıldı.

Hawking, doktora tezinin internette yayınlanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada hem uzaya hem de araştırma paylaşımına yönelik ilgiyi artırmayı istediğini belirtti. Ünlü bilim adamı, “Dünyanın dört bir yanındaki insanlara parmak uçlarına değil, yıldızlara bakmaları için ilham vermeyi istiyorum.” şeklinde konuştu.

Hawking’in doktora tezini okumanın çok kolay olmadığı bir gerçek. Evrenin genişlemesini mevcut yerçekimsel teoriye karşıt bir fikir üretmek amacıyla kullanan Hawking, ortaya yerçekimsel radyasyon modeli çıkarmış ve uzay-zaman tekilliklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtmişti.

Stephen Hawking doktora tezini internette yayınlayarak örnek oldu

Stephen Hawking doktora tezini internette yayınlayarak en azından Cambridge Üniversitesi özelinde yeni bir dönem başlattı. Bundan böyle Cambridge Üniversitesi’nde yazılan tüm tezlerin dijital kopyaları oluşturulacak. Buna ek olarak, tüm mezunlar tezlerini kamuoyunun erişimine açmaları konusunda teşvik edilecek. Hawking’in bu hamlesi, hem genç hem de tecrübeli bilim adamlarını işlerini paylaşma konusunda teşvik edecek gibi görünüyor.