Spotify Öğrenci için Premium paketini Türkiye’de kullanıma sundu

Spotify Öğrenci için Premium adını verdiği yeni abonelik paketini bugün itibarıyla Türkiye’de de kullanıma sundu. Söz konusu paketle Spotify hesabına sahip tüm öğrenciler, Premium paketin getirdiği avantajlardan ayda 6,99 TL karşılığında yararlanabilecek.

Spotify öğrencilere özgü Premium paketini daha önce ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’ta kullanıma sunmuştu. Türkiye ile birlikte 33 ülkenin daha listeye eklenmesiyle paketin kapsama alanındaki ülke sayısı 36’ya yükseldi. Hem lise hem de üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği paket için öğrencinin bulunduğu ülkedeki lokal aylık abonelik ücretinin yarısını ödemek gerekiyor.

Spotify yeni paketiyle birlikte Türkiye’deki öğrencilerin müzik dinleme alışkanlıklarına dair bazı bilgiler de paylaştı. 18-21 yaş arası gençlerin son 12 aydaki dinleme alışkanlıklarını inceleyen şirketin verilerine göre, Türkiye’de öğrenciler en çok Sezen Aksu’yu dinliyor. Aksu’yu Sıla ve The Weeknd takip ediyor. Son 1 yıllık dönemde en çok dinlenen şarkı ise Sia’dan “Cheap Thrills” oldu. Bu şarkıyı Drake’ten “One Dance” ve The Weeknd’den “Starboy” izledi. Öğrencilerin Spotify üzerinden en çok cumartesi günleri müzik dinlediği ve müzik dinleme aktivitesinin cumartesi günleri saat 17:00’da en yüksek noktaya çıktığı belirtildi.

Spotify Öğrenci için Premium paketi öğrenim hayatı boyunca kullanılabilecek

Spotify’ın öğrenciler için hazırladığı özel paketten faydalanmak isteyenlerin https://www.spotify.com/tr/student adresini ziyaret ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından öğrenciler Premium paketinin avantajlarından yararlanabiliyor.

Spotify Premium Hizmetler Müdürü Alex Norstrom, öğrencilere özgü Premium paketinin kapsama alanının genişletilmesine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Dünya genelinde ‘Öğrenci için Premium’ paketimizi sunduğumuz için gerçekten çok heyecanlıyız. Şu an pazarda en iyi, en kapsamlı öğrenci dijital müzik paketini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Öğrenciler en tutkulu ve müzikle arası en iyi olan fan kitlesini oluşturuyor. Milyonlarca öğrenciye, mevcut Premium paketinin yarı fiyatına Spotify Premium hizmeti vererek onların hayatlarını müzikle doldurmaktan gurur duyuyoruz.”