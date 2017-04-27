Sony Xperia XZ Premium Avrupa’da 1 Haziranda raflarda olacak

Sony Xperia XZ Premium, Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye sahip olacağı açıklanan ilk telefon olarak duyurulmuştu. Samsung’un Snapdragon 835 işlemci taşıyan yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve S8+ ise piyasaya daha önce çıkmıştı. Ancak Xperia XZ Premium için bekleyişte de tünelin ucu görünmüşe benziyor.

Xperia XZ Premium, haziran ayı itibarıyla belli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Almanya’da faaliyet gösteren mobil operatörlerden O2, Xperia XZ Premium’u 1 Haziran itibarıyla aboneleriyle buluşturacağını duyurdu. Ülkedeki diğer operatörlerin de O2’yle eş zamanlı olarak Xperia XZ Premium’u satışa sunması bekleniyor. Telefonun fiyatı konusunda ise şimdilik bilgi verilmiş değil.

Sony’nin telefonun Bronz Pembe renkli bir versiyonunu duyuracağına dair haberler de bir süre önce gündeme gelmişti. Söz konusu modelin hangi ülkelerde satışa sunulacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Sony Xperia XZ Premium Birleşik Krallık’ta 649 pound karşılığında ön siparişe sunuldu

Xperia XZ Premium, geçtiğimiz ay Birleşik Krallık’ta 649 pound (2983 TL) karşılığında ön siparişe sunulmuştu. Ülkede hâli hazırda üç mobil operatör, telefonu abonelerine ulaştıracak. Ancak gelen haberler, telefonun sevkiyatının hazirandan önce başlamayacağını gösteriyor.