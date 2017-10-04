Çocuklara yönelik ilgi çekici ürünler geliştiren Seedling, yine çarpıcı bir ürüne imza attı. Klasikleşmiş oyuncak ayılara modern bir yaklaşım getiren Seedling Parker, artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanarak iOS işletim sistemli cihazlarla etkileşime giriyor.

Oyuncak ayı, alışılagelmişten farklı biçimde de olsa parçalarına ayrılabiliyor. Kullanıcılar eşlik eden akıllı telefon uygulamasından da yararlanarak ayının organlarını ve kemiklerini görebiliyor. Seedling tarafından “dünyanın ilk artırılmış gerçeklik temelli oyuncak ayısı” olarak nitelenen Parker, tamamen peluştan yapılmış bir ürün. Bu da oyuncağın içinde kamera, pil veya başka bir elektronik aksam olmadığı anlamına geliyor. Çocuklar ayının kutusundan çıkan ahşap aksesuarlar ve iOS uygulamasının yardımıyla Parker ile etkileşime girebilecek.

Kutudan çıkan aksesuarlar arasında termometre, stetoskop, röntgen önlükleri, kaşık ve bir ilaç şişesi bulunuyor. Çocukların doktorculuk oynaması için tasarlanan Parker, oyun ve bulmacalarla çocukların STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) yeteneklerini kazanmasına yardımcı oluyor.

Seedling’den yapılan açıklamada, düzeltilen her rahatsızlığın ve çözülen her problemin ardından Parker’ın mutluluk seviyesi artıyor. Buna ek olarak, daha fazla artırılmış gerçeklik özelliğinin kilidi açılacak. Bu özellikler, uygulamadaki “Magic Camera” isimli bileşenin yardımıyla görüntülenebilecek. Suyun altına bir bahçe inşa etmek veya bir mantar ormanı oluşturmak, söz konusu artırılmış gerçeklik görevleri arasında bulunuyor.

Seedling Parker ile sunulan uygulama içi deneyimler arasında oyuncak ayıyı genel bir sağlık kontrolünden geçirmek de bulunuyor. iPhone’un 3D Touch özelliğinin yardımıyla Parker’ın derin nefesler almasına yardımcı olmak ve akciğer kapasitesini test etmek mümkün olacak. Oyuncular Parker’ın mide virüsünden kurtulması için de mücadele edecek.

Seedling Parker Apple mağazalarında satılacak

Seedling CEO’su Phoebe Hayman, şirket olarak klasik fiziksel oyuncuları yeni tekniklerle buluşturarak aileler için anlamlı deneyimler oluşturduklarını belirtti. Seedling Parker, belli ülkelerde Apple’ın fiziksel ve çevrim içi mağazalarda satılacak. Oyuncağın ABD’deki fiyat etiketinde 59.99 dolar yazacak.