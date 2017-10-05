SanDisk Industrial adını verdiği yüksek hızlı SD kartlarını tanıttı. Zorlu hava koşullarında çalışması için tasarlanan kartlar, ilk olarak AnandTech sitesi tarafından görüntülendi. SanDisk’in yeni SD kartlarının – 40 santigrat ila 85 santigrat derece sıcaklıklar arasında çalışabileceği belirtildi.

Industrial serisi içinde SD ve microSD formatlarında seçenekler bulunuyor. SD formatında depolama alanı seçenekleri 8 GB’den başlayıp 64 GB’ye kadar uzanıyor. MicroSD formatında ise maksimum depolama alanı seçeneği 128 GB’ye çıkıyor. Güvenlik kameraları, drone’lar, fabrika otomasyonu ve ağ ekipmanı gibi endüstriyel senaryolar için tasarlanan Industrial serisi, yüksek okuma ve yazma süreleri vadediyor.

SanDisk Industrial otomatik okuma yenileme özelliği de taşıyor. Bu özellik flaş bellek üzerindeki dosyaların bozulmasını önlüyor.

SanDisk Industrial dayanıklılığıyla etkiliyor

SanDisk Industrial etkileyici özellikler taşıyor. Okuma ve yazma hızlarının yüksekliğinin yanı sıra, aşırı uçtaki sıcaklık değerlerine dayanıklılığı Industrial’ın cazibesini artırıyor. Bireysel kullanıcılar için bu dayanıklılığın işlevselliği tartışmaya açık olsa da, etkileyici olduğu söylenebilir.