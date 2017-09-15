Samsung sürücüsüz otomobil pazarındaki iddiasını gösterecek büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırım planlayan şirket, otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için özel bir birim kuracak. Söz konusu birim, Samsung’un geçtiğimiz yıl 8 milyar dolar karşılığında satın aldığı Harman’ın çatısı altında olacak. Otomobil üreticileri için uçtan uca bir teknoloji platformu oluşturmayı amaçlayan şirket, bilgi ve eğlenceden otonom sürüşe kadar uzanan bir paketin otomobillere yerleştirilmesini sağlayacak.

Samsung’un Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nden sürücüsüz otomobil testi izni aldığı bundan iki hafta önce ortaya çıkmıştı. Güney Koreli şirket, ana vatanında söz konusu izni uzun bir süre önce almıştı.

Büyük ve küçük ölçekli çok sayıda şirket, Kaliforniya’da sürücüsüz otomobil testi gerçekleştirme iznine sahip. Dolayısıyla Samsung’dan yapılan yeni açıklama, şirketin otonom sürüş konusundaki hedeflerini biraz daha açık hâle getiriyor. Açık kaynaklı bir sürücüsüz otomobil yazılımları seti oluşturmak da şirketin hedefleri arasında yer alıyor.

Bloomberg’e konuşan Harman CEO’su Dinesh Paliwal, şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüz gerçekten ‘Mobileye’ı seviyoruz ancak açık bir platforma ihtiyacımız var’ diye haykırıyor. Rekabet en iyi şeydir. Otomotiv endüstrisi bizi istiyor ve biz de bu isteğe yanıt verecek kapasite ve güce sahip olduğumuza inanıyoruz.”

Mobileye, adını Tesla’nın orijinal Autopilot yazılımındaki ana iş ortağı olarak duyurmuştu. Artık Intel’in çatısı altında olan Mobileye, otomotiv sektöründe BMW, Fiat Chrysler ve Delphi ile işbirlikleri yürütüyor.

Samsung otomotiv endüstrisine yönelik yeni atılımında ilk olarak TTTech isimli şirkete yatırım yapacak. TTTech adını 2017 model Audi A8’in yarı otonom sürüş ve otomatik güvenlik özelliklerini geliştirerek duyurmuştu. Samsung, bilgi ve eğlence sistemlerinden “farklı endüstrilerde kullanılacak otonom araçlar geliştirmeye yönelik ölçeklenebilir mimariler”e kadar uzanan geniş bir alanda TTTech ile birlikte çalışacak.

Samsung sürücüsüz otomobil pazarında zirveyi hedefliyor

Görünen o ki, Samsung sürücüsüz otomobil pazarında Mobileye’a açık kaynaklı bir rakip olmanın ötesine geçmek istiyor. Şirketin öngördüğü iş modeli, Alphabet’in sürücüsüz otomobil girişimi Waymo’nun iş modeline fazlasıyla benziyor. Samsung kendisine Waymo’yla rekabeti hedef olarak koymuş gibi görünüyor. Ancak Waymo’nun uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yaptığını unutmamak gerekiyor.