Samsung kısa süre önce piyasaya çıkardığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 8’i, giyilebilir ürünlerini ve sanal gerçeklik teknolojisinin yeteneklerini İstinyePark alışveriş merkezi içinde kurulan Galaxy Studio’da sergiliyor. Daha önce Los Angeles, Madrid, Tokyo ve Dubai gibi şehirlerde kurulan Samsung Galaxy Studio, Samsung’un yeni ürünlerini ilginç deneyimler eşliğinde tanıma fırsatını veriyor.

Galaxy Studio’da Note 8’in suya dayanıklılığını göstermek amacıyla yerleştirilmiş bir Portre Havuzu bulunuyor. Galaxy Note 8 ile çekilen selfie’ler, su dolu bir panelin içindeki ekranda tekrar oluşturuluyor. Ziyaretçiler bu fotoğrafları arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.

Galaxy Studio’da Gear 360 kamera için özel olarak silindir şeklinde tasarlanmış bir çekim kabini de yer alıyor. Bu kabinin içinde ışık şovuyla renklendirilmiş, 4K çözünürlüklü 360 derece videolar çekilebiliyor. Söz konusu videolar, sosyal medya hesaplarına da yüklenebiliyor. Oculus imzası taşıyan bir kontrol cihazına sahip yeni Gear VR ise deneyim alanına gelenlere 4D sinema keyfini vadediyor.

Samsung Galaxy Studio’ya gelen ziyaretçiler, Galaxy Fitness adını taşıyan sağlıklı yaşam bölümünde yeni Gear Sport’un yeteneklerini ilk elden keşfedebiliyor. Bu bölüme yerleştirilen bisikletlerde arkadaşlarıyla yarışan ziyaretçiler, nabızlarını ve yaktıkları kalori miktarlarını Gear Sport üzerinden görebiliyor.

Samsung Galaxy Studio 28 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek

Samsung Galaxy Studio, 28 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Bu tarihe kadar Galaxy Studio içinde çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.