Video: Samsung Galaxy Note 8 Kutusundan Çıkıyor

Samsung Galaxy Note 8, 2017’nin ikinci yarısının flaş akıllı telefonlarından bir tanesi. Geçtiğimiz ayın ikinci yarısında Türkiye’de resmi satışı başlayan bu Android telefonu nihayet test merkezimize ulaştı. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog’da bulacağınız Galaxy Note 8’in kutu açılımını birlikte gerçekleştiriyor, kutudan neler çıkıyor, bakıyoruz. Ayrıca ilk turu da beraber atıyoruz.

Galaxy Note 8’in kutusundan çıkanlara baktığımızda, Galaxy S8 ve S8+’ın kutularından çıkanlardan çok farklı bir şey görmüyoruz. Hızlı şarj özellikli şarj adaptörü, USB-C kablosu, microUSB-USB-C dönüştürücü ve USB-C’den USB-A’ya dönüştürücü kutudan çıkan ortak nesneler arasında yer alıyor. Yine S8 ve S8+’ta olduğu gibi, Note 8’in kutusundan da AKG marka kulaklıklar çıkıyor. Bir de S Pen için farklı uçlar kutuya eklenmiş.

Galaxy Note 8’in kurulumu hızlı şekilde tamamlanıyor. Eğer parmak izi okuyucu, yüz tanıma, iris tarama gibi biyometrik kimlik doğrulama özelliklerini en başta eklemezseniz, 2-3 dakika gibi kısa sürede telefonu hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Deneyimi farklılaştıran en önemli unsur; S Pen, telefon sağ alt köşesinde yer alıyor. Bunu yerinden çıkardığınız anda Kalem Penceresi olarak adlandırabileceğimiz özel bir pencere çıkıyor. Buradaki çoğu aracı geçen yılların Note serisi Android telefonlarından biliyoruz. Canlı mesaj ise buraya eklenen yeni bir araç. Samsung’un Note 8’in küresel lansmanında da tanıttığı gibi, bu araç sayesinde hareketli yazılar veya çizimler oluşturup bunları karşı tarafla paylaşabilirsiniz.

Samsung Notes uygulaması ise S Pen deneyimi içinde önemli bir yer tutuyor. Bu uygulama sayesinde özel notlarınızı tutabilir veya çizimlerinizi yapabilirsiniz. Farklı kalem ve fırça seçenekleri barındıran bu uygulama aynı zamanda 4000’den fazla basınç hassasiyet noktasına sahip ekranın avantajından yararlanıyor. Ekrana bastırdıkça çizgilerin kalınlaştığını farkedeceksiniz. Bu şekilde Note 8’de kara kalem çalışması bile yapabilirsiniz.

Arkada yer alan parmak izi okuyucusunun çift hâlinde bulunan kamera lenslerinden biraz uzaklaştırıldığını belirtelim. Parmak izi okuyucusu zaten sıra dışı bir yerde ve Galaxy S8+’ı deneyimlerken bunun yerine alışmak biraz zaman almıştı. Üstelik onu ararken kamera lensini parmak izi lekeleriyle de kirletiyorduk. Şimdi arada kalp hızı ölçer ve LED flaş olduğu için kameralar daha temiz kalabilir.

Galaxy Note 8’in kutu açılışı ve sonrasındaki ilk deneyimlerimiz bu şekilde. Daha fazlasını çok yakında gerçekleştireceğimiz detaylı Samsung Galaxy Note 8 inceleme yazısında bulacaksınız.