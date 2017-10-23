Samsung Apple’ı bir kez daha mahkeme salonlarına sürüklüyor

Apple ve Samsung arasındaki meşhur patent savaşı uzun süredir devam ediyor. İki şirket, yuvarlatılmış köşelere sahip akıllı telefon konseptinin kime ait olduğuna karar verilmesi için karşı karşıya gelmişti. 2012’deki kararında Apple’ı haklı bulan mahkeme, Samsung’un Cupertino merkezli şirkete 1 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Söz konusu rakam, daha sonrasında 400 milyon dolara indirilmişti. Samsung Apple’a ödeyeceği tazminatı aşağıya çekmek için mücadele etmeyi sürdürüyor.

Güney Koreli elektronik devi, tazminat miktarının yeniden görüşülmesi için mahkemeye yaptığı başvuruya olumlu yanıt aldı. İki dev şirket, söz konusu tazminatın yeniden belirlenmesi adına bir kez daha mahkeme salonlarında karşı karşıya gelecek.

Tazminatın yeniden belirlenmesi kararının altında iki şirket arasındaki davaya bakan Kaliforniya Kuzey Bölgesi Hakimi Lucy Koh’un imzası bulunuyor. Kararı gün yüzüne çıkaran isim ise patent avukatı Florian Mueller oldu. İki şirketin duruşma tarihinin belirlenmesi konusunda 25 Ekim’e kadar belirlemesi gerektiğini söyleyen Mueller, sorunun mahkeme dışında çözülmesi ihtimalinin yüzde 30 olduğunu ifade etti. İki taraf da kolay kolay pes etmeye niyetli olmadığını gösterirken, ikilinin Qualcomm’a karşı aynı safta olmaları kaderin bir cilvesi olarak nitelenebilir.

Samsung Apple’a ödeyeceği tazminat miktarını nasıl hesaplayacak?

Samsung Apple davasında tazminat miktarının neye göre ve nasıl hesaplanacağı da tartışılan konular arasında yer alıyor. Tazminatın patent ihlâli yapan telefonların kârına mı yoksa şirketin toplam kârına göre mi hesaplanacağı belirsizliğini koruyor. ABD Yüksek Mahkemesi daha önce toplam kâr üzerinden hesaplamanın adil olmadığı yönünde bir karar alsa da, tarafların yeniden yöntem tartışmasına girmesi bekleniyor.