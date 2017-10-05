2019’da yollara çıkması beklenen Porsche Mission E, elektrikli otomobil pazarında Tesla Model S’e ciddi bir rakip olma potansiyeli taşıyor. Porsche elektrikli otomobilinin konsept versiyonunun duyurusunu 2015’te yapmıştı. Bugüne kadar otomobilin hep taslak fotoğrafları paylaşılırken, internete sızan yeni fotoğraflar Mission E’yi ilk defa “canlı” biçimde yolda görmeyi mümkün kılıyor.

Autocar ve Autoblog tarafından paylaşılan fotoğraflarda otomobilin “üretime yakın” versiyonu detaylı biçimde görülüyor. Mission E konsept taslaklarındaki kadar etkileyici bir imaj çizmese de, Porsche markası taşıdığını belli etmekte zorlanmıyor. Yine de otomobilin 911’den ziyade dört kapılı Panamera’ya yakın durduğu söylenebilir. Ancak Mission E konseptinin ilk testlerinde Panamera’nın altyapısının kullanıldığını düşününce bu duruma çok da şaşırmamak gerekiyor.

Mission E ile ilgili çeşitli istatistikler, konseptin duyurusundan bu yana etrafta dolaşıyor. Ancak zaman içinde buradaki değerlerin de değişmiş olması muhtemel görünüyor. Otomobilde kullanılacak bataryaların Hitachi tarafından üretildiği ve 500 – 530 kilometre civarı bir menzil sağlayacağı konuşulanlar arasında yer alıyor. Pilin tamamen boşken sadece 15 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşacağı bilgisi de dikkat çekiyor.

Porsche Mission E, 0’dan 100 kilometre hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabilecek. Otomobilde toplamda 590 hp beygir gücüne sahip iki motor bulunacak. Şirketin otomobili ABD’de 100 bin dolar civarında sunması ve farklı fiyat/performans paketleri sunması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Porsche Mission E otonom özellikler de barındıracak

Porsche Mission E, tıpkı Tesla modelleri gibi, “havadan” yazılım güncellemeleri alacak. Otomobilde otonom özellikler de bulunacak. Ancak bu otonom özellikler, sürücünün kontrol yetkisini elinden almayacak. Model E, trafiğin sıkışık olduğu durumlarda sürücülerin başka işlerle de uğraşmasına yardım olacak özellikler sunacak.