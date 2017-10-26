Patreon WordPress ve Slack gibi servislerle entegrasyona gidiyor

İçerik oluşturucularının bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olma amacıyla bir tür abonelik hizmeti sunmalarını mümkün kılan internet tabanlı platform Patreon, önemli bir imkân sunmaya başladı. Bundan böyle Patreon kullanıcıları ödeme platformunu doğrudan WordPress, Slack ve MailChimp gibi servislere bağlayabilecek. Eklentiler için mevcut API’sı üzerine kurulu bir uygulama dizini açan servis, bunun yanı sıra bir geliştirici portalını da hayata geçirdi. Söz konusu portalda yeni araçların hazırlanması için gerekli dokümanlar da bulunuyor. Patreon WordPress ve Slack gibi platformlar için sunduğu destekle tam teşekküllü bir ödeme sistemine dönüşme yolunda önemli bir adım daha atıyor.

Patreon, geçtiğimiz ay da 60 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamlamıştı. Patreon’un iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Brent Horowitz, ilk etapta 12 civarında eklenti sunacaklarını ancak önümüzdeki 1 yıllık süre içinde bu sayıyı 100’ün üstüne çıkarmayı planladıklarını belirtti. WordPress tabanlı siteler için hazırlanan eklenti gibi seçenekler, basit Patreon işlevlerini Patreon.com adresinin dışında da yerine getirilmesini sağlıyor. Buna ek olarak, destekçiler abonelik için doğrudan özel bir sayfa üzerinden kayıt olabilecek. Böylelikle içerik sahiplerinin destekçilerini Patreon sayfasına yönlendirmesine gerek kalmayacak.

Diğer eklentiler ile destekçilere sadece üyelere özel mesaj panolarına ve sohbet kanallarına erişim imkânı sağlanabilecek. Patreon daha önce oyun odaklı sohbet uygulaması Discord ile bu tarz bir özelliği sunmuştu. Forum platformu Discourse ile de entegre olan Patreon, 2017 sona ermeden Slack desteğini de aktif hâle getirecek. Bazı eklentiler ise şimdiden kullanıma açılmış durumda. Örneğin, otomasyon servisi Zapier ile kurulan bağlantı sayesinde içerik sahipleri yeni destekçilerini otomatik olarak e-posta listelerine ekleyebilecek.

Geliştiriciler Patreon API’sı üzerinde çalışabilmeye daha önce başlamıştı. Ancak yapılan değişiklikler, belli görevleri otomatik biçimde gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak. Buna ek olarak, geliştiricilere Patreon tarafından daha fazla kaynak ve destek sağlanacak.

Patreon WordPress ve Slack desteğiyle ana akıma yürüyüşünü sürdürüyor

Patreon WordPress ve Slack gibi servislerle olan entegrasyonunu kuvvetlendirerek ana akıma olan yürüyüşünü sürdürüyor. YouTube gibi popüler bir içerik platformunun destek kapsamında olmaması önemli bir eksik olarak nitelense de, bu durumda YouTube’un politikalarının payı olduğunu da unutmamak gerekiyor.