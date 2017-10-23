Nokia 2 kasım ayı içinde resmen gözler önüne çıkabilir

Nokia markalı akıllı telefonların yeni üreticisi HMD Global, orta segment ve amiral gemisi ürünlerin ardından rotasını giriş seviyesine çevirmesi bekleniyor. Şirketin Nokia 2 olarak anılan müstakbel giriş seviyesi telefonunun ABD’de 99 dolar karşılığında satılması bekleniyor. Bu beklenti gerçeğe dönüştüğü takdirde yeni telefon, 150 dolarlık Nokia 3’ten daha uygun bir seçeneğe dönüşüyor.

Nokia 3, Hindistan’da 9 bin 499 rupi (541 TL) karşılığında satılıyor. HMD Global’in yeni telefonun fiyat etiketinde ise 6 bin 499 rupi (370 TL) yazması bekleniyor. İlk kez akıllı telefon alacaklara ulaşmayı hedefleyen cihaz için siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin sunulması öngörülüyor.

Nokia 2’nin kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. Ancak cihazın kısa süre içinde Android Oreo güncellemesini almasına da kesin gözüyle bakılıyor. Telefonda HD çözünürlüklü 5 inç ekran bulunması ve arayüzde dolaşımın sanal navigasyon tuşlarıyla sağlanması da beklenenler arasında yer alıyor.

Akıllı telefonun kalbinde 1.4 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi öngörülüyor. 8 GB dahili depolama alanının microSD kart desteğiyle genişletilmesi de telefonun özellikleri arasında bulunuyor. 8 megapiksel arka kameraya 5 megapiksel ön kameranın eşlik edeceği söyleniyor.

Nokia 2 parmak izi tarayıcısı taşımayacak

Çıkan haberlere göre Nokia 2 parmak izi tarayıcısı barındırmayacak. Çift SIM desteği ve 4000 mAh kapasiteli pil de telefonun özellikleri arasında sayılıyor. Snapdragon 212 işlemci ve 4000 mAh kapasiteli pilin birleşiminin uzun bir kullanım süresi sağlaması bekleniyor. Akıllı telefonun kasım ayında tanıtılması öngörülüyor.