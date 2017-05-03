Nissan Signal Shield ile sürücüleri telefonlarından uzak tutmayı amaçlıyor

Araba kullanırken telefonla ilgilenmek ve özellikle mesaj yazmak oldukça tehlikeli bir eylem. Bluetooth bağlantısı veya eller serbest moduyla gelen aramaları yanıtlamak nispeten tehlikesiz olsa da, tüm ilgiyi telefona yöneltmek istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Nissan Signal Shield adını verdiği yeni çözümüyle sürücüleri telefonlarından uzak tutmayı hedefliyor.

Signal Shield, özü itibarıyla bir “Faraday kafesi” niteliğini taşıyor. Otomobile eklenen bu özel bölüm, elektromanyetik sinyalleri (Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel sinyaller) engelleyecek. Bu engelleme hem giden hem de gelen sinyaller için geçerli olacak. Özel bölmeye yerleştirilen telefonlar, tekrar çıkarılana kadar sessiz kalacak.

Faraday kafesi, 1836’da İngiliz bilim insanı Michael Faraday tarafından icat edilmişti. İletken materyallerden oluşan bir tel örgü olan kafes, elektromanyetik dalgaları engelliyor.

Signal Shield de bu ilkeler doğrultusunda geliştirildi. Hâli hazırda bir prototip niteliğindeki bu özel bölme, ilk olarak Nissan Juke model bir otomobilde test ediliyor. Ancak özel bölmenin gerçeğe dönüşmesi de muhtemel görünüyor. Nissan’dan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin yüzde 18’i direksiyon başında mesajlaşıyor. Bu oranı sıfıra indirmeye yarayacak her çözümün değerlendirilmesi gerekiyor.

Nissan Signal Shield müzik dinlemeyi engellemeyecek

Signal Shield sürüş güvenliğini artıracak bir çözüm gibi görünse de, akıllara bazı sorular geliyor. Bu soruların ilki, otomobilde kafese koyulan telefondan müzik dinlenip dinlenemeyeceği oluyor. Nissan’dan yapılan açıklamaya göre, konsept müzik dinlemeyi engellemiyor. Telefon otomobilin bilgi ve eğlence sistemine kabloyla bağlanabiliyor ve müzik çalabiliyor. Ancak gelen mesajları görüntülemek ve çağrıları yanıtlamak mümkün olmuyor.

Bir diğer muhtemel problem olarak ise kaza durumunda konum iletimi ön plana çıkıyor. Telefon özel bölmede adeta “yarı ölü” vaziyette durduğu için yardım talebinde bulunmak veya yardım almak zorlaşabilir. Ancak bunun da otomobilde yapılacak özel müdahalelerle engellenebileceği belirtiliyor.