Microsoft yöneticilerinden Joe Belfiore, teknoloji dünyasında “Windows Phone’un yüzü” olarak biliniyor. Tecrübeli isim Metro arayüzü, Canlı Kareler ve Cortana gibi yazılım unsurlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştı. Microsoft Windows Phone platformu için yolun sonunun geldiğini de Joe Belfiore aracılığıyla duyurmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Joe Belfiore geçtiğimiz yıl 9 aylık bir izne ayrılmış ve dünya turuna çıkmıştı. Belfiore’nin bu süreçte iPhone ve Samsung Galaxy S7 kullandığını açıklaması da dikkat çekmişti. Tecrübeli yönetici, rakiplerinin neler yapabildiğini görmek adına böyle bir tercihte bulunduğunu belirtmişti.

Ancak Belfiore izin döneminin bitişinden sonra da Windows 10 Mobile’a geri dönmedi. Microsoft uygulamalarının yüklü olarak bulunduğu bir Samsung Galaxy S8 kullanan tecrübeli yönetici, bu kararının nedenlerini açıklarken, Windows Phone platformunun geleceği konusunda da önemli bilgiler verdi. Microsoft kurucusu Bill Gates de kısa bir süre önce Android işletim sistemli bir telefon kullandığını açıklamıştı.

Belfiore, Galaxy S8’e geçiş kararında uygulama ekosistemleri arasındaki farkın önemli bir rol oynadığını belirtti. Uygulama geliştiricilerini Windows Phone’a çekmek için ciddi anlamda çaba sarfettiklerini belirten Microsoft yöneticisi, geliştiricilere maddi destek sağladıklarını da dile getirdi. Belfiore, bütün bu çabalarına rağmen kullanıcı hacminin düşüklüğünden dolayı yatırımcıların ekosisteme yatırım yapmaktan kaçındığını ifade etti. Microsoft Windows Phone yerine servislerini iOS ve Android’de de eksiksiz biçimde kullanıcılarla buluşturmaya odaklanarak mobil alanındaki varlığını sürdürecek.

Microsoft Windows Phone platformunu desteklemeyi sürdürecek

Microsoft Windows Phone platformunu mevcut kullanıcılar için desteklemeyi sürdürecek. Şirket hataları kapatmaya ve güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edecek. Ancak işletim sistemi için yeni özellikler geliştirmek, artık şirketin öncelikleri arasında yer almıyor. Elite X3 gibi başarılı bir Windows telefonunun altına imza atan HP de platform için yeni telefon geliştirmekten vazgeçtiğini kısa süre önce açıklamıştı.