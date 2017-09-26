Windows Phone’un tarihe karışmasının üstünden bir yılı aşkın zaman geçti. Microsoft’un kurucularından Bill Gates de yola devam etmenin iyi olacağına karar vermiş olmalı. Amerikan Fox News kanalında yayınlanan Fox News Sunday programına bir röportaj veren Gates, şimdilerde bir Android telefon kullandığını açıkladı.

Gates hangi Android telefon modelini kullandığını tam şekilde söylemedi, ancak bu telefonda fazla miktarda Microsoft yazılımının yüklü olduğunun altını çizdi. Bu durum, üstünde paketlenmiş Microsoft yazılımlarının olduğu Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition modelini kullanıyor olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Microsoft bu yılın başlarında Samsung Galaxy S8’in özelleştirilmiş bir versiyonunu yurt dışında mağazalarında satmaya başlamıştı. Bu cihazda Office, OneDrive, Cortana ve Outlook gibi Microsoft uygulamaları yüklü olarak sunuluyor. Aslında herhangi bir Android telefonu da bu uygulamaları destekliyor, ancak Microsoft’un özelleştirilmiş Galaxy S8 modeli şirketin gelecekte diğer Android cihazları için benzer seçenekler sunmaya devam edebileceğini işaret ediyor.

Gates tercihini Android’den yana yaparken, iPhone’a hâlâ ilgi göstermediğini de belli ediyor. Geçmişte evine iPhone ya da iPod’un sokulmasını yasakladığını biliyoruz. Ne var ki, Bill Gates verdiği röportajda Steve Jobs’un bir “dahi” olduğunu kabul ediyor. Bu arada hâlâ Windows tabanlı PC’ler kullandığını, ancak hâlâ bir iPhone’a geçmeyi düşünmediğini de söylüyor.