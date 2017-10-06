HP Windows işletim sistemli telefon serisi oluşturma planını rafa kaldırdı. Şirket, bu kararı Microsoft’un mobilde Apple ve Google ile mücadele etme konusundaki isteksizliği nedeniyle aldığını açıkladı.

The Register’a konuşan HP’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Nick Lazaridis, Microsoft’un strateji değişikliği yaptığını ve artık mobile fazla odaklanmadığını hatırlattı. Lazaridis bu durumun Windows telefon üretmeyi mantıklı olmaktan çıkarttığını dile getirdi.

HP geçtiğimiz yıl üst segmentte konumlanan Elite x3 ile Windows telefon pazarına adım atmıştı. Çeşitli dock’lar kullanan telefonun gerektiğinde dizüstü veya masaüstü bilgisayar işlevi görmesi de amaçlanmıştı. HP, Elite x3 ile dosyalarına sürekli erişim imkânı isteyen iş adamlarına ve profesyonel çalışanlara ulaşmayı hedeflemişti. Lazaridis ilk etapta Elite serisine yeni ürünler eklemeyi planladıklarını, ancak daha sonrasında Elite x3’e yönelik desteği 2019’da sonlandırmaya karar verdiklerini belirtti.

The Verge sitesine konuşan bir HP yetkilisi de Lazaridis tarafından işaret edilen tarihi doğruladı. HP Windows telefonlara kapıyı tamamen kapatmasa da, Microsoft tarafından paylaşılacak yol haritasına göre planlarını gözden geçirecek gibi görünüyor. Ancak HP şu an için Windows telefonları planlarından çıkarmışa benziyor. Elite x3 telefonların üretiminin sonlandırılması da şirketin yaklaşımı konusunda fikir veriyor.

HP Windows telefonların tabutuna bir çivi daha çaktı

Elite x3 görenler ve inceleyenler tarafından başarılı bir cihaz olarak nitelenmişti. Ancak HP Windows telefon üretme planını rafa kaldırarak Microsoft’un mobil platformunun tabutuna bir çivi daha çaktı. Yazılım devinin bundan sonra mobilde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.