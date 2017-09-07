Microsoft Surface serisine 2017 sona ermeden yeni üyeler eklemeye devam edecek gibi görünüyor. Son olarak Surface Pro ve Surface Laptop’u piyasaya süren şirket, ekim ayının sonunda yeni Surface cihazlarını tanıtacağının işaretini verdi.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, şirketin Surface cihazlarından sorumlu yöneticisi Panos Panay’ın 31 Ekim’de Londra’da başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek “Future Decoded” etkinliğinde sunum yapacağı belirtildi. Panay’ın sahneye çıkması, Microsoft’un etkinlikte yeni bir cihaz tanıtması ihtimalini yukarıya çekiyor.

The Verge sitesine konuşan bir kaynak da etkinlikte “en az bir tane” yeni ürünün tanıtılacağını ifade etti. Microsoft’un yeni Surface cihazlarını ekim ayında tanıtma gibi bir geleneğinin olması da, yeni cihaz beklentisini yukarıya çekiyor. Mevcut sistemlerden bazılarının yenilenmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Yenilenmesi beklenen cihazlar konusunda ilk aday olarak Surface Book öne çıkıyor. Microsoft mevcut baz modeli 2015’te çıkarmış, 2016’da ise tamamen yenileme yerine daha gelişmiş bileşenlere sahip bir versiyonu kullanıcılara sunmuştu. Microsoft’un iki yılın ardından Surface Book ailesini yeni nesil işlemcilerle ve ekran kartlarıyla güçlendirmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Microsoft Surface Pro LTE’yi de tanıtabilir

Etkinlikte tanıtılması muhtemel cihazlar arasında başka seçenekler de bulunuyor. Şirketin daha önce sözünü verdiği ancak henüz resmileştiremediği LTE destekli Surface Pro akıllara gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Surface Studio da yeni bileşenlerle güncellenmesi muhtemel seçenekler arasında yer alıyor. Microsoft’un cihaz güncellemelerine ek olarak yeni bir cihazla kitleleri heyecanlandırma yoluna gitmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.