Microsoft Surface Pro LTE geçtiğimiz mayıs ayında duyurulmuştu. Şirket, LTE bağlantısına sahip seçeneğin 2017 bitmeden raflarda olacağını açıklamıştı. Microsoft, yılın son günleri yaklaşırken LTE desteğine sahip Surface Pro’nun 1 Aralık itibarıyla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Söz konusu tarih, eylül ayında bir Microsoft çalışanı tarafından dillendirilmişti.

Tam adı Surface Pro with LTE Advanced olan cihazda Intel Core i5 işlemci ve Qualcomm Snapdragon X16 modem bulunuyor. Microsoft, 20 LTE bandına sahip olan bu LTE yongasıyla tabletin LTE bağlantısının her ülkede kullanılabilmesini amaçlıyor.

Microsoft, LTE destekli Surface için belirgin bir pil ömründen bahsetmiş değil. Ancak şirketin yıl içinde duyurduğu Surface Pro, kullanıcılara 13,5 saat boyunca video izleme imkânı vadediyor. LTE desteğinin bu süreyi aşağıya çekmesi ihtimal dahilinde olsa da, bunu görmek için cihazın çıkışını beklemek gerekiyor.

Microsoft Surface Pro LTE ilk olarak kurumsal müşterilere sunulacak

Microsoft Surface Pro LTE, ilk olarak 1 Aralık’ta kurumsal müşterilere sunulacak. Intel Core i5 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB SSD’ye sahip baz model, 1149 dolar karşılığında satılacak.