Microsoft’un iptal ettiği tableti Surface Mini’nin yeni fotoğrafları çıktı

Microsoft’un Mayıs 2014’te düzenlediği bir etkinlikte Surface Pro 3 ile birlikte bir de Surface Mini tablet tanıtmayı planladığı söyleniyordu. O etkinlikte Surface Pro tanıtılmıştı, ancak Microsoft CEO’su Satya Nadella ve eski Nokia CEO’su Stephen Elop etkinlikten haftalar önce bu projeyi iptal etmişti. Buna rağmen hâlâ Surface Mini ile ilgili çeşitli sızıntıları görmeye devam ediyoruz. Windows Central da birtakım fotoğraflarla buna katkıda bulunuyor.

Surface Mini’nin 8 inç, 1440 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, Qualcomm Snapdragon 800 işlemci, 1 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza gibi başlıca özellikleri bulunuyordu. Microsoft Surface Mini’ye tipik bir destek ayağı bile eklemişti. Cihazın lastik tarzındaki dış kaplaması ve çeşitli renk seçenekleri bulunuyordu.

Surface Mini’de ARM tabanlı bir işlemci bulunduğu için, Windows RT ile çalışacak şekilde tasarlanmıştı ve daha büyük ekranlı Surface Pro 3 tablet gibi Surface Pen’i destekliyordu.

Sızan fotoğraflara baktığımızda, Microsoft’un neden bu cihazı iptal ettiğini açık şekilde anlıyoruz. Şirket Windows ile çalışan tablet planlarında pek başarılı olamadı, bununla birlikte pazar da 7 ve 8 inç ekranlı tabletleri büyük ekranlı akıllı telefonlar uğruna göz ardı etti. Surface şefi Panos Panay daha önce Surface Mini’yi Moleskine markalı not defterlerine benzetmişti. Bu tabletin bir not defterine benzeyecek şekilde tasarlandığı açık şekilde görülüyor

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Microsoft o zamandan beri Surface serisinin güçlü ve eşsiz yanlarını ortaya çıkarmaya odaklandı. Bunun sonucunda Surface Studio monitör PC ve Surface Laptop dizüstü bilgisayar ortaya çıktı. Microsoft’un ekim ayında LTE destekli bir Surface Pro çıkarmayı planladığı söyleniyor. Ayrıca şirketin bu yılın ilerleyen aylarında Surface Book cihazını da yenilemesi bekleniyor.