Microsoft Karma Gerçeklik içeriklerinin oluşturulacağı stüdyolarını açıyor

Microsoft Karma Gerçeklik teknolojisine uygun içeriklerin hazırlanacağı yeni stüdyolarını San Francisco ve Londra’da açıyor. Geliştiriciler ve tasarımcılar, bu stüdyolarda gerçek nesnelerin hologramlarını oluşturabilecek. Buzz Aldrin, Reggie Watts, Max Frost ve Cirque Du Soleil performanslarının Karma Gerçeklik kaydı, Microsoft’un Redmond’daki genel merkezinde bulunan stüdyoda gerçekleştirilmişti.

San Francisco, Londra ve Redmond’daki stüdyolar ile üçüncü taraf geliştiriciler standart 2D ekranlar, HoloLens veya Windows Karma Gerçeklik başlıklarında kullanılabilecek hologramlar oluşturabilecek. Microsoft bu stüdyoların kullanım hakkını üçüncü taraflara lisanslayacak. Hologram kaydının zorluğu göz önüne alınınca söz konusu lisans ücretlerinin yüksek olması muhtemel görünüyor.

Microsoft’un stüdyolarından geliştiricilerin dışında yapımcı, müzisyen, sporcu ve dansçıların da yararlanması bekleniyor. Karma Gerçeklik Akademisi programına San Francisco’yu da dahil eden şirket, burada da çeşitli atölye programları düzenleyecek. Bu programlara katılanlara sanal gerçeklik ve HoloLens için deneyim ve uygulama geliştirmenin temelleri anlatılacak.

Microsoft Karma Gerçeklik stüdyolarıyla yeni rekabet için elini güçlendiriyor

Microsoft Karma Gerçeklik stüdyolarıyla önümüzdeki dönemde kızışacak gibi görünen artırılmış gerçeklik savaşı için elini güçlendiriyor. Microsoft dışında Apple, Facebook ve Google’ın da bu rekabetin tarafları olması bekleniyor. Artırılmış gerçekliği ana akıma taşımak, teknoloji dünyasının devlerinin gelecek döneme dair hedefleri arasında bulunuyor.