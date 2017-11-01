Microsoft HoloLens artırılmış gerçeklik başlığının kapsama alanını genişletiyor. Windows 10 tabanlı cihaz, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 ülkede daha resmi olarak kullanıma sunuluyor. Türkiye dışında HoloLens’in kullanıma sunulacağı ülkeler şu şekilde sıralanıyor: vusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.

Türkiye, HoloLens’in Orta Doğu pazarında kullanıma sunulduğu ilk ülke olacak. Artırılmış gerçeklik başlığının Türkiye’ye kesin geliş tarihi ve fiyat etiketinde yazacak rakam ise henüz bilinmiyor.

Yazılım devinin HoloLens ve Windows Deneyimlerinden Sorumlu Genel Müdürü Lorraine Bardeen, genişleme hamlesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirket olarak kendilerine “bireyleri ve kurumları daha fazlasını başarmak için güçlendirmeyi” misyon edindiklerini söyleyen Bardeen, bu misyonda artırılmış veya karma gerçekliğin oynayabileceği role dikkat çekti. Microsoft yöneticisi, karma ve artırılmış gerçeklikle şirketlere önemli görevleri daha hızlı, güvenli ve verimli biçimde tamamlama imkânı sağladıklarını belirtti. Bardeen, HoloLens ile şirketlere yeni iletişim yolları açmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Microsoft HoloLens hâli hazırda 10 ülkede satılıyor

Microsoft HoloLens, geniş ölçekli Avrupa açılımından önce Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulmuştu. Bu listeye 29 ülkenin daha eklenmesiyle birlikte HoloLens’in kapsama alanı neredeyse üç katına çıkmış olacak.