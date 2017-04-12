Microsoft 2 Mayısta bir donanım etkinliği düzenleyecek

Microsoft, 2 Mayıs tarihinde New York şehrinde özel bir donanım ve yazılım etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Microsoft’un planlarıyla ilgili olarak haftalardır süren dedikoduların ardından yazılım üreticisi basın mensuplarına davetiyeleri göndermeye başladı. Etkinlik 2 Mayısta, yerel saatle sabah saat 9’da (Türkiye saatiyle öğleden sonra 4’te) başlayacak. Microsoft’un planlarından yakından haberdar olan kaynakların The Verge sitesine bildirdiğine göre, bir Surface Phone veya Surface Pro beklenmiyor.

Şirketin bu etkinlikte en az bir parça yeni donanım tanıtması bekleniyor, ancak Surface Book’un takipçisi olacak yeni cihaz bu etkinlikte gelmeyecek gibi görünüyor. Microsoft’un bu etkinlikte yakında beklenen Xbox Project Scorpio’nun donanım tasarımını, haziran ayındaki E3 etkinliğinden önce gösterebileceği de söyleniyor. Bununla birlikte öğrencileri ön planda tutan Surface 3’ün de görücüye çıkabileceği tahmin ediliyor.

Diğer dedikodular yazılım devinin Chrome OS’in alternatifi olacak ve Evrensel Windows Uygulamalarını çalıştıracak Windows 10 Cloud işletim sistemini tanıtabileceğini de işaret ediyor. ZDNet bu hafta içinde etkinliğin, Star Wars’un, “Cloud City” şehrini de barındıran kurgusal gezegeni “Bespin” kod adını taşıdığını yazdı. Kaynaklar bu etkinliğinin eğitim odaklı olacağını söylüyor ki, etkinliğin konu etiketi de bunu doğruluyor. Bu durumda okullarda kullanılabilecek herhangi bir yazılım ve donanım bekleyebilirsiniz.