LG, 5.7 inç ekrana sahip en yeni amiral gemisi G6’yı geçtiğimiz şubat ayının sonunda 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde duyurmuştu. Güney Koreli şirket, bu ekran boyutunu büyük bulanlara alternatif bir seçenek sunmayı planlıyor. LG G6 Mini adını taşıması beklenen modelin yakında resmen duyurulacağı söyleniyor.

LG G6’daki 5.7 inç büyüklüğündeki ekranın G6 Mini’de yerini 5.4 inç bir ekrana bırakacağı söyleniyor. Ancak şirketin 18:9 görüntü oranından vazgeçmeyeceği belirtiliyor. TechnoBuffalo’da yer alan haber bir şirket içi belgeye dayandırılsa da, söz konusu belge “hassas doğası gereği” paylaşılmadı.

G6 Mini’nin diğer muhtemel özellikleri bilinmezliğini koruyor. Akıllı telefonda, tıpkı LG G6’da olduğu gibi, Qualcomm Snapdragon 821 işlemcinin bulunması bekleniyor. 4 GB RAM ve 13 megapiksel arka kamera da diğer muhtemel bileşenler arasında sayılıyor.

LG G6 Mini için bir tanıtım tarihi işaret edilmiş değil

Ancak bu bilgilerin kesinliğinden söz etmek pek kolay değil. Bahsi geçen şirket içi dokümanın 2016’nın başlarına ait olduğu söyleniyor. Bu da LG’nin telefona dair çalışmalarını askıya almış olabileceği anlamına geliyor. LG’nin telefonu tanıtacağı tarih konusunda kesin bir işaret verilmiş değil.