Aynı anda birden fazla ekranı takip etmek zorunda kalanların işleri zaman zaman çok zor hâle gelebiliyor. Ekranlar arasında mekik dokumak kolay gibi görünse de, günün sonunda büyük bir yorgunluk kaynağına dönüşebiliyor. LG, 42.5 inçlik yeni monitörüyle bu soruna çözüm getiriyor. 4K çözünürlüğe sahip olan LG 43UD79-B, aynı anda dört farklı kaynaktan gelen görüntüleri 1080p çözünürlükle gösterebiliyor.

43UD79-B ile adeta dört adet 21 inçlik 1080p çözünürlüklü monitörü bir arada sunuyor. Ancak bu sunum daha hoş bir tasarım içinde yekpare olarak sergileniyor. Bunun dışındaki özellikler ise pek de fazla heyecan yaratmıyor. 3840×2160 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme oranı, 1000:1 kontrast oranı ve 350 cd/m² göze çarpan özelikler arasında bulunuyor.

LG’nin yeni monitörü, çoklu görev odağıyla hazırlanmış bir ürün olarak niteleniyor. İki adet HDMI 2.0 girişi, iki adet HDMI 1.4 girişi, bir adet DisplayPort ve bir adet USB-C girişi, 43UD79-B’nin kalabalık giriş listesinin üyeleri arasında bulunuyor.

LG 43UD79-B 4K mayıs ayında Japonya’da satışa sunulacak

Çoklu görev dışında oyuna da uygun bir monitör olan LG 43UD79-B 4K, Japonya’da 19 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak. Monitörün fiyat etiketinde ise 83 bin yen (2632 TL) yazacak.