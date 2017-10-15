iPhone için Apple Pencil 2019’da gelebilir

Apple’ın iPhone için de Apple Pencil desteği eklemeyi en azından düşündüğü bilinen bir gerçek, ancak bunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşecekse de bunun ne zaman olacağı bilinmiyor. Çıkan yeni bir haber 2019’u muhtemel tarih olarak gösteriyor. Belki iPhone XII ile bu desteğin geldiğini görebiliriz.

Güney Koreli The Investor yayın organı, kaynaklarına dayanarak dijital kalemli bir iPhone’un birkaç yıl içinde çıkacağını iddia etti. Açıkçası, böyle bir telefon mevcut Pencil’dan biraz daha farklı bir teknoloji kullanacaktır. Bu nedenle mevcut iPad ekran kaleminin iPhone’da kullanılamayacaktır.

Aslında Steve Jobs’un dokunmatik ekranlarla ekran kalemi kullanma fikrine karşı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak zaman değişiyor, iPhone’lar da geride kalan yıllar içinde daha büyük boyutlu ekranlara kavuştu. Apple’ın en büyük rakiplerinden olan Samsung’un elinde ise kapasitif ekran kaleminin ön plana çıktığı Galaxy Note serisi bulunuyor.

Apple Pencil zaman geçtikçe daha da yetenekli ve kullanışlı hâle geliyor. iOS 11 güncellemesiyle birlikte yeni el yazısı ve çizim özellikleri eklenmişti.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iki farklı patent başvurusunda Apple Pencil’ın en sonunda iPhone’u da destekleyebileceği şeklinde işaretlere rastlanmıştı. Bu da Cupertino’dakilerin kalem desteğini ciddi şekilde düşündüğünü gösteriyor. Ancak bu düşüncenin gerçeğe dönüşmesini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Ancak başlangıçta sözünü ettiğimiz haber, 2018 serisi iPhone’larda kalem desteğini görmeyeceğimizi işaret ediyor. Yani, önümüzdeki bir yıl boyunca Apple Pencil destekli bir iPhone beklemeyin.