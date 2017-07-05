Apple’ın yeni iPhone’larını tanıtmasına 2 aydan biraz daha fazla bir zaman var. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni iPhone modelleriyle ilgili öngörüler de biraz daha oturuyor. KGI Securities’den Ming-Chi Kuo gibi ünlü analistler, iPhone 8 ile ona eşlik edecek iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında daha gerçekçi bir resim çizebiliyor. Yine de; çıkan haberlerde, sızıntılarda ve analist öngörülerinde karşılaşılan bazı unsurlar kafa karışıklığına neden oluyor.

Touch ID, Apple’ın müstakbel amiral gemisinin en çok konuşulan bileşenleri arasında öne çıkıyor. Cupertino merkezli şirketin iPhone 8’de parmak izi tarayıcısını yerleştireceği konum hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ekran altı, güç butonu, Apple logosu gibi ihtimaller zaman zaman gündeme gelmişti. Ancak son haberler, Apple’ın Touch ID’den tamamen vazgeçtiğini gösteriyor. Bloomberg’in Apple haberleri üzerinde uzmanlaşan muhabiri Mark Gurman, Cupertino merkezli şirketin Touch ID yerine 3D destekli yüz tanıma sistemine yer vereceğini belirtti. Yüz tanımanın ne kadar kullanışlı olduğu henüz tam anlamıyla görülmüş değil. Bu da Apple’ın Touch ID parmak izi tarayıcısından vazgeçme kararını biraz daha ilginç hâle getiriyor.

Apple’ın yeni iPhone’larının üçünün de USB-C Güç İletim standardına sahip olması, ancak Lightning konvektörlerini kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Her üç telefonda da mevcut 5W USB-A adaptörünün kullanılacak olması, bu yeni kapasiteden yararlanılamayacağı anlamına geliyor. Daha hızlı ve kablosuz şarj içinse iPhone kullanıcılarının ellerini cebe atması gerekecek gibi görünüyor. Yeni iPhone’ların cam kasası kablosuz şarjı mümkün kılsa da, kullanıcıların kablosuz şarjı aksesuarını ayrıca satın almaları gerekiyor.

Apple’ın iPhone 8 ile birlikte OLED panele geçiş yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni iPhone’un bugüne kadarki en yüksek ekran/kasa oranına sahip olması bekleniyor. Ancak ekranın getirecekleri bununla sınırlı kalmıyor. Yeni iPhone’un ekranında da iPad Pro’da olduğu gibi ProMotion özelliklerinin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu teknolojinin varlığı sayesinde iPhone’un ekranının yenileme oranı durumdan duruma değişebilecek. ProMotion özelliğinin Apple’ın Neural Engine adını taşıyan yapay zekâ motoru tarafından yönetilmesi bekleniyor. Söz konusu motorun yapay zekâ odaklı başka görevleri de yönetmesi öngörülüyor.

Apple’ın yeni iPhone modelleriyle birlikte 128 GB depolama seçeneğinden de vazgeçeceği söyleniyor. Cupertino merkezli şirket geçmişte düşük depolama alanına sahip modellerinden vazgeçmediği için eleştiriliyordu. Şirket şimdi ise aksi istikamette hareket ediyor gibi görünüyor. Yeni iPhone’larda 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğinin bulunması bekleniyor. iPhone 7s’te 2 GB, iPhone 7s Plus ve 8’de ise 3 GB RAM’in bulunacağı iddia ediliyor.

iPhone 8 için biraz daha fazla beklemek gerekebilir

iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’ın tanıtımdan kısa bir süre sonra eylül ayı içinde satışa sunulması bekleniyor. Amiral gemisi iPhone 8’in çıkışının ise yılın sonunu bulabileceği söyleniyor.