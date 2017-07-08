iFixit Retina MacBook Pro’lar için özel tamir seti geliştirdi

Eğer Apple’ın şu anda piyasada olan, Touch Bar’lı en yeni nesil MacBook Pro’lardan önce, 2012 ile 2015 arasında sattığı Retina ekranlı MacBook Pro’lardan bir tanesine sahipseniz, bunların parçalarının kolay kolay değiştirilemediğini az çok biliyor olmalısınız. Çoğu parça doğrudan lojik devre kartına bağlanmış. Buna ek olarak da pilin kullanıcılar tarafından değiştirilmesi de oldukça zor. Pillerin hepsi bir çeşit endüstriyel yapıştırıcıyla bulundukları yere sıkıca yapıştırılmış.

iFixit’teki güzel insanlar herkesin sahip oldukları Retina MacBook Pro’larını diledikleri zaman sökmelerini, birleştirmelerini, parçalarını kendi başlarına yükseltmelerini, böylelikle cihazlarının yaşam döngüsünü önemli derecede uzatmalarını istiyor. Bunun için de ciddi çaba sarfediyor ve zaman harcıyor.

Bu yoğun çalışma ve gayretin sonunda nihayet iFixit, 2012-2015 arasında çıkan Retina MacBook Pro’lar için bir Pil Değiştirme Araç Seti çıkardı. Yurt dışında, farklı modellere göre yaklaşık 90 ile 110 dolar arasında değişen fiyatlardan satılan bu çantanın içinde emektar MacBook Pro’nun yeniden canlandırılması gerekli tüm parçalar ve yönergeler bulunuyor.

Ne var ki, pili değiştirmek o kadar basit değil. Pilin konumu yapıştırıcıyı ısıtarak onu yumuşatmayı pek olası hâle getirmiyor. Unutmayın, ısı ve pilin bir araya gelmesi iyi değildir. Bu nedenle iFixit tayfası daha da tuhaf bir yaklaşım sergiliyor. Bir kimyasal çözücü geliştiren ekip, bu sayede Apple’ın pilde kullandığı yapıştırıcıyı çözdürüyor. Sonrasında da eski pili başarıyla sökmek mümkün oluyor. Gerçekten de etkileyici bir alternatif çözüm. iFixit’in belirttiğine göre, Apple kendi bünyesinde gerçekleştirdiği tamirlerde bile pil paketini gövdeden ayırmıyor. Bunun yerine pilin bağlı olduğu gövdeyi de toptan değiştiriyor.

Araç seti ve iFixit’in detaylı yönergeleri olsa bile, pil değiştirme işi herkesin harcı değil. Ancak MacBook Pro’nuzun pili çok sorun çıkartıyorsa ve bu kadar zahmete değeceğini düşünüyorsanız, iFixit’in geliştirdiği seti bir şekilde satın almayı düşünebilirsiniz.