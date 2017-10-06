Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonu Mate 10, yakında gözler önüne çıkacak. Çinli üretici, yeni telefonunun özelliklerine dair ipuçlarını vermeyi sürdürüyor. Huawei Mate 10 ve beraberinde tanıtılacak farklı versiyonları büyük oranda aynı özellikleri taşıyacak gibi görünse de, modeller arasında bazı küçük farklar da bulunacak.

Pil kapasitesinin de bu farklardan biri olması, akıllara gelen ilk ihtimallerden biri oluyor. Ancak sızan bilgiler, Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun aynı pili taşıyacağını gösteriyor. Ne var ki, Huawei’den bu konuda bir işaret gelmiş değil.

Ancak Çinli üretici, Mate 10’un taşıyacağı pil kapasitesini şimdiden duyurdu. Huawei Twitter üzerinde paylaştığı bir görselle yeni amiral gemisinde 4000 mAh kapasiteli bir pilin bulunacağını açıkladı.

Huawei Mate 10 16 Ekim’de gözler önüne çıkacak

Huawei tarafından paylaşılan GIF animasyonunun altında ise şu ifadeler yer alıyor: “Piliniz tek şarjla tüm günü çıkardığında yaşadığınız o his. Huawei Mate 10, 16 Ekim 2017’de karşınıza çıkacak.”

Huawei Mate 10’un 4000 mAh kapasiteli bir pil taşıyacak olması, telefonun bu konuda selefi Mate 9’dan ileriye gitmediği anlamına geliyor. Çinli üreticinin bu pilin sağladığı kullanım süresini daha da ileriye taşımak için neler yaptığı ise 16 Ekim’de gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğiyle ortaya çıkacak.