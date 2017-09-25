Nokia markalı akıllı telefonların üreticisi HMD Nokia 2 dışında bir akıllı telefonu daha tanıtmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Giriş segmentinde konumlanması beklenen Nokia 2’ye ait basın fotoğrafları kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Bu sızıntı telefonun resmi duyurusunun yakın olduğunu düşündürse de, hâlâ çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama gelmiş değil.

Henüz tam isimleri bilinmeyen Nokia markalı iki akıllı telefon, Çin’de sertifika listelerinde görüldü. TA-1041 ve TA-1042 isimleriyle boy gösteren cihazlarda dikkat çeken ilk nokta, Hızlı Şarj özelliğinin varlığı oluyor. Nokia söz konusu özelliği hâli hazırda sadece Nokia 8’de sunuyor.

Hızlı şarjın varlığı, bu iki telefonun giriş seviyesinin üzerinde konumlanacağını gösteriyor. Ancak bu cihazlardan birinin veya ikisinin de Nokia 8’in Çin pazarı için hazırlanmış versiyonları olmaları ihtimal dahilinde görünüyor.

Ancak HMD’nin Nokia 2 dışında bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ihtimalini güçlendiren bir bilginin daha bulunması, heyecanı artırıyor. Ünlü duyumculardan Roland Quandt, Fin şirketinin Nokia 2 dışında bir akıllı telefonu daha tanıtmaya hazırlandığını iddia etti.

Roland Quandt’ın teknoloji dünyasının saygın kaynaklarından biri olması, paylaştığı bilginin doğru olma ihtimalini artırıyor. Bu bilgi doğru çıktığı takdirde HMD Nokia 2 ile birlikte Nokia 7 veya Nokia 9’u tanıtabilir.

HMD Nokia 2 etkinliğini 5 Ekim’de gerçekleştirebilir

Finli şirketin gelecek planları önümüzdeki haftalarda netliğe kavuşacak gibi görünüyor. Nokia 2 sızıntılarında telefon ekranında 5 Ekim tarihinin görülmesi, akıllı telefonun bu tarihte tanıtılması yönündeki beklentiyi yukarıya çekiyor. “HMD Nokia 2 ile bir telefonu daha tanıtacak mı?” sorusunun cevabı, kısa sürede ortaya çıkacağa benziyor.