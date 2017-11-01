Samsung Galaxy Note 8, S8 ve S8+’ta Bixby tuşu nasıl kapatılır?

Samsung Galaxy S8 ve S8+ ile birlikte ilk kez gördüğümüz sanal asistan Bixby’nin; Home, Voice ve Vision olmak üzere üç farklı parçası bulunuyor. Ayrıca bir de sol kenara yerleştirilmiş Bixby tuşu mevcut. Bixby tuşuna, ekran açıkken veya kapalıyken bastığınızda sizi Bixby Home adı verilen, ana ekranın en soldaki sayfasına yerleştirilmiş bir sayfaya götürüyor. Bu sayfada farklı uygulamalardan derlenmiş bilgiler ve içerikler yer alıyor.

Ne var ki, Bixby tuşu ekran kilitli olsa bile işlevini yerine getiriyor ve Bixby Home’u açıyor. Bu durum bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Samsung, Bixby tuşunun başka bir uygulamayı açmasına izin vermese de, onun en azından kapatılmasına olanak sağlıyor. Aşağıdaki adımları takip ederek Bixby Home için fiziksel tuşu kapatabilirsiniz:

Ana ekrandayken parmağınızı sağa kaydırın ve Bixby Home’u açın. Sağ üst köşedeki dişli ikonuna tıklatarak Ayarlar’ı açın. Bixby tuşu şeklinde tek bir ayar göreceksiniz. Bunun karşısındaki düğmeyi kapalı duruma getirin.

Bixby tuşunu kapatmış olsanız bile, istediğiniz zaman Bixby tuşuna basılı tutarak Bixby Voice’ı başlatabilir, sesli komutlarınızı girebilir veya sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki, şu an için İngilizce olmak kaydıyla bu mümkün oluyor.

Yukarıdaki adımları takip ederek Bixby tuşunun işlevini yeniden açabilirsiniz.