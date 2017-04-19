Fujifilm Instax Square SQ10 dijital ve filmli kameraları bir araya getiriyor

Fujifilm Instax serisi “çek-at” fotoğraf makineleriyle dünya genelinde 25 milyonu aşkın bir satış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Şirket bu başarıyı serinin en yeni ve en gelişmiş üyesiyle daha üst bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Fujifilm Instax Square SQ10, seleflerinden farklı olarak dijital bir boyuta da sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Instax Square SQ10 ile Fujifilm, Instagram’a uygun kare fotoğraf formatından farklı bir yola sapıyor. 3.7 megapiksel çözünürlüğündeki dijital sensörle çekilecek kareler, 3 inçlik LCD ekran üzerinden ayarlanabiliyor. f/2.4 diyafram genişliğine sahip, otomatik odaklama özellikli 28.5 mm. lens barındıran kamera ile fotoğraflara baskı öncesinde 10 farklı filtre uygulanabiliyor. Baskı öncesinde fotoğraflarda örtü kontrolü ve parlaklık ayarı gibi değişiklikler de yapılabiliyor. Çekilen fotoğraflar dahili depolama alanına ya da microSD kartına saklanabiliyor.

Dijital filtreler uygulayan filmli bir fotoğraf makinesi, film tutkunları için bir hayal kırıklığı olarak nitelenebilir. Ancak fotoğrafların ön izlemesinin yapılabilmesi ve birden fazla kopyasının alınabilmesi, Instax Square SQ10’u serisindeki diğer modellere göre daha kullanışlı kılacak gibi görünüyor. Kameranın düşük ışık performansını öven Fujifilm, lensin otomatik odaklama ve yakınlaştırma yeteneklerinin varlığına da dikkat çekiyor.

Fujifilm’in Instax Square adını taşıyan ve sadece filmle çalışan bir fotoğraf makinesinin üzerinde çalıştığı da iddia edilmişti. Ancak şirket henüz bu modeli resmen duyurmuş değil.

Fujifilm Instax Square SQ10 önümüzdeki ay satışa sunulacak

Instax ailesinin dijital yeteneklere de sahip yeni modeli, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Fotoğraf makinesinin fiyat etiketinde 279.95 dolar yazacak.