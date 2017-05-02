Fitbit akıllı saat geliştirme konusundaki çalışmalarına uzun sayılabilecek bir süredir devam ediyor. Ancak kısa süre önce çıkan bazı haberlerde şirketin çalışmalarında bazı sıkıntılarla karşılaştığı belirtilmişti. Yahoo Finance tarafından yayınlanan fotoğraflar ise Fitbit’in bu sıkıntıları geride bıraktığını ve ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Şirket akıllı saat geliştirme çalışmalarını “Project Higgs” ismi altında sürdürüyor. Higgs, pek çok yönüyle geçtiğimiz yıl tanıtılan ve görsel olarak bir akıllı saat gibi duran Blaze’in yenilenmiş bir versiyonu olma niteliğini taşıyor. Sekiz köşeli tasarımın yerini daha geleneksel kare bir çerçeve alıyor. Yekpare metal kasa, ekranın etrafına yapılan küçük renkli dokunuşlarla daha dikkat çekici bir hâle geliyor.

Kaynaklara göre, akıllı saatte yerleşik GPS ve kalp atış hızı monitörü bulunacak. Saatin ekranının ise, tıpkı yeni Apple Watch gibi, 1000 nit seviyesinde olması bekleniyor. Kablosuz ödeme desteği, Pandora üzerinden müzik çalabilme ve dört gün pil ömrü saatin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Yazılım konusunda ise Fitbit kendi işletim sisteminden vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Bu nedenle saat için ilk etapta bir uygulama mağazasının olmayacağı ve sadece çeşitli özel uygulamaların sunulacağı söyleniyor.

Fitbit’in cihazda GPS anteninden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bazı değişiklikler yaptığı belirtiliyor. Şirketin aynı zamanında saati tamamen suya dayanıklı kılma konusunda da bazı sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Higgs tasarım itibarıyla Blaze’den daha çekici görünse de, genel anlamda ortalamanın altında kalıyor. Bir Fitbit çalışanının bile saat için “seksi değil” ve “eski görünüyor” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

Fitbit aynı zamanda Parkside kod adıyla kablosuz kulaklıklar da geliştiriyor. Boyun etrafına dolanacağı söylenen kulaklığın tasarımında bazı metal dokunuşların varlığı göze çarpıyor. Kulaklığın özellikleriyse bilinmiyor. Fitbit’in yeni dahil olduğu bu pazara ne gibi yenilikler getireceği merak ediliyor.

Fitbit akıllı saat sonbaharda satışa sunulabilir

Higgs’in ilkbahar aylarında satışa sunulması planlansa da, yaşanan problemler nedeniyle akıllı saatin çıkışının sonbahara kaldığı söyleniyor. Saatin yurt dışındaki fiyat etiketinde 300 dolar civarında bir rakam yazması bekleniyor. Kablosuz kulaklığın da aynı dönemde 150 dolar civarında bir fiyatla raflardaki yerini alması öngörülüyor.