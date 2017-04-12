Apple geçtiğimiz yılın sonbaharında Touch Bar adını taşıyan dokunmatik kontrol şeridini barındıran yeni MacBook Pro’yu tanıtmıştı. Yeni MacBook Pro’nun satışa sunulmasının ardından pek çok uygulama, yeni dizüstü bilgisayara ve Touch Bar’a uygun olarak güncellenmişti. Evernote Mac uygulaması da gecikmeli de olsa bu kervana katıldı.

Uygulama için hazırlanan son güncelleme, yeni MacBook Pro için Touch Bar desteğini de beraberinde getiriyor. Bu destek sayesinde kullanıcılar, Evernote’un akıllı telefon uygulamalarında bulunanlara benzer bazı kontrol araçlarından yararlanma imkanı yakalıyor.

Evernote’un Touch Bar kontrollerini üç farklı setin içinde sunuyor. Varsayılan kontrol setinin içinde navigasyonda ve yeni not oluşturmak için kullanılan kısayollar bulunuyor. Bunlara arasından seçim yapılabilecek çok sayıda etiket eşlik ediyor. Notlar adını taşıyan sette emojiler, formatlama seçenekleri ve renk değiştirme aracı bulunuyor. Dipnotlar setinde ise biçimlemede yardımcı olacak kısayollar yer alıyor.

Evernote Mac uygulamasında Touch Bar kısayolları özelleştirilemiyor

Kullanıcılar uygulama tarafından kendilerine sunulan kısayolları en azından şu an için kişisel bir hâle getiremiyor. Yine de, Evernote’un mobil versiyonlarında sunulan bazı özellikleri dizüstüne taşıması bakımından yayınlanan güncelleme önem taşıyor.