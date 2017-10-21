Alphabet Project Loon ile Porto Riko’da LTE bağlantısı sağlıyor

Alphabet Project Loon adını taşıyan girişimi kapsamında kasırganın vurduğu Porto Riko’da balonlarla LTE bağlantısı sunuyor. Şirket konuya ilişkin duyuruyu, Project Loon’un başındaki isim olan Alastair Westgarth’ın kaleme aldığı bir blog yazısıyla yaptı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Federal Havacılık Dairesi (FAA), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), diğer telekom ve havacılık kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirten Westgarth, böylelikle adanın Maria Kasırgası’nın etkilerinden hâlâ tam anlamıyla kurtulamamış bölgelerine internet bağlantısı götürdüklerini belirtti.

Project Loon’da LTE bağlantısı AT&T tarafından sağlanıyor. Project Loon’un stratosferik helyum balonları adanın üzerinde uçarak LTE uyumlu telefonlara sahip olanların kısa mesajlaşma ve web’de gezinme gibi işlemleri gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

Daha önce hiç bu kadar kısa bir süre içinde Project Loon ile sıfırdan bağlantı sağlamadıklarını söyleyen Westgarth, AT&T’ye ve yardımcı olan diğer kuruluşlara teşekkür etti.

Alphabet Project Loon girişimini 2013’te başlatmıştı

Alphabet Project Loon ile 2013’ten bu yana dünyanın ücra noktalarına yüksek hızda internet bağlantısı götürmeyi test ediyor. Ancak şirket projenin sağladığı imkânları doğal afetlerle sarsılmış bölgelere de taşıyor. Project Loon balonları, 2015’in mayıs ayında sel felaketi yaşayan Peru’da da iletişim imkânı sunmuştu. Porto Riko’da ise Project Loon sayesinde 3.5 milyon kişi tekrar telefonla iletişim kurabilme fırsatına kavuştu.