Interactive Advertising Bureau, dijital reklam pazarının mevcut durumuna dair yıllık raporunu hafta içinde yayınlamıştı. Söz konusu raporda yer alan veriler; Google ve Facebook için işlerin yolunda gittiğini, ancak pazardaki diğer şirketler için aynı şeyleri söylemenin mümkün olmadığını göstermişti. Dijital reklam sektöründeki büyümenin üçte ikisinden fazlasını Facebook ve Google sağlıyor. Bu durumun kuvveti, 2017’nin ilk çeyreğine ait Alphabet finans raporu ile daha net görülüyor.

Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’in yılın ilk çeyreğine ait finans raporu, internet devinin reklam faaliyetlerinin ne kadar kazançlı olduğunu gösteriyor. Arama reklamları, ekran reklamları ve YouTube videolarında gösterilen reklamlar yılın ilk çeyreğinde şirketin kasasına 24.75 milyar dolar girmesini sağladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor. Üç aylık dönemi 5.42 milyar dolar net kârla kapatan Google, bu alanda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir gelişme kaydetti. Google’ın başarısı, raporun açıklanmasının ardından Alphabet hisselerine de yüzde 3 oranında değer kazandırdı.

YouTube için geçtiğimiz çeyrek pek de kolay geçmemişti. Saldırgan bir dil veya şiddet içeren videoların yanında büyük markaların reklamlarının görünmesi, pek çok şirketi rahatsız etmişti. Bu rahatsızlık daha sonrasında bir boykota da dönüşmüştü. Mart ayında başlayan boykotun etkileri, açıklanan ilk çeyrek sonuçlarına yansımış değil.

Alphabet’in çeyrek sonuçlarının büyük bir kısmını “Diğer İşler” adını taşıyan kategori oluşturuyor. Bu kategorinin altında balonlar yoluyla internet bağlantısı götürme projesinden sürücüsüz otomobillere ve enerji üreten uçurtmalara kadar uzanan pek çok girişim bulunuyor. Alphabet CFO’su Ruth Porat, üretim inovasyonuna yönelik devam eden yatırımlarından yararlanmayı sürdürdüklerini ve Alphabet çatısı altındaki yeni girişimlerinde büyük bir momentum yakaladıklarını belirtti.

Alphabet finans raporu Porat’ın sözlerini desteklemiyor

Ancak birinci çeyreğe ait rakamlar, Porat’ın sözlerini tam anlamıyla desteklemiyor. Diğer İşler biriminin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artarak 244 milyon dolara ulaşsa da, birim dönemi 855 milyon dolar zararla tamamladı. Birimin çatısı altındaki projelerin henüz bir iş modeli oluşmamış Ar-Ge girişimleri olduğunu düşününce bu tabloya çok da şaşırmamak gerekiyor.