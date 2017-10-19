Alcatel A5 LED satışa sunuldu: 5.2 inç ekran, sekiz çekirdekli işlemci

Alcatel şubat ayında Barselona’da gerçekleştiren 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde yeni telefonları A5 LED, U5 ve A3’ü görücüye çıkarmıştı. Şirket, bu üçlünün dikkat çeken modellerinden biri olan A5 LED’i Türkiye’de satışa sundu. Alcatel A5 LED, adından da anlaşılabileceği üzere, taşıdığı LED ışıklarıyla kendisine farklı bir konum oluşturuyor.

LED ışıklar, telefona gelen bildirimlere göre farklı renklere bürünüyor. Facebook bildirimleri mavi, WhatsApp mesajları yeşil, Snapchat mesajları ise sarı renkle gösteriliyor. Kullanıcılar diğer uygulamaların bildirimlerini de kişisel tercihlerine göre renklendirebiliyor.

A5 LED, Colour Catcher isimli bir teknoloji barındırıyor. Söz konusu teknoloji sayesinde kullanıcıların tarzlarını telefonlara yansıtması da mümkün hâle geliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde gece ve gündüz için farklı tarzlar oluşturabiliyor.

A5 LED’in önünde 8 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Alcatel, akıllı telefonun kamerasıyla az ışıkta bile gelişmiş özçekimler vadediyor. Akıllı telefonun arkasında ise f/2.0 diyafram genişliğine sahip 13 megapiksel kamera bulunuyor.

Alcatel A5 LED 1099 TL karşılığında satılıyor

LED arka kapağı fazla göz alıcı bulanlar için Alcatel A5 LED metalik siyah ve metalik gümüş arka kapak seçeneklerine de sahip. Akıllı telefonun fiyat etiketinde 1099 TL yazıyor.